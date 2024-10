Confira a lista dos vereadores eleitos em São Geraldo do Araguaia - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de São Geraldo do Araguaia escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Zezinho Do Profiro (Partido Liberal - PL), com 9,26% dos votos, e Denilson Mangueirão (PROGRESSISTAS - PP), que recebeu 6,24%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 19.487 eleitores, com 84,28% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em São Geraldo do Araguaia:

Zezinho Do Profiro Partido Liberal - PL – 9,26% dos votos

Denilson Mangueirão PROGRESSISTAS - PP – 6,24% dos votos

Douglas Costa Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,48% dos votos

Lima Do Povão Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,08% dos votos

Eduardo Projetos PROGRESSISTAS - PP – 4,32% dos votos

Rozi Silva AVANTE - AVANTE – 4,20% dos votos

Romulo Assunção Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,44% dos votos

Marcio Sarigracie Partido Democrático Trabalhista - PDT – 3,02% dos votos

Nego Sandro AVANTE - AVANTE – 2,68% dos votos

Rone Do Queijo Partido Liberal - PL – 2,25% dos votos

Partido Liberal - PL – 2,25% dos votos Junior Viana Berranteiro União Brasil - UNIÃO – 2,24% dos votos