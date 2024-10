Confira a lista dos vereadores eleitos em São Domingos do Capim - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de São Domingos do Capim escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 9 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Suzy Reis (REPUBLICANOS - REPUBLICANOS), com 10,81% dos votos, e Raimundinho (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 4,89%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 25.007 eleitores, com 87,34% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em São Domingos do Capim:

Suzy Reis REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 10,81% dos votos

Raimundinho Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,89% dos votos

Angelo Da Oficina PROGRESSISTAS - PP – 4,83% dos votos

Robson Digital Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,41% dos votos

Aloysio Amaral Rede Sustentabilidade - REDE – 4,32% dos votos

Edilza Pimentel REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 4,15% dos votos

Irlan Soares AVANTE - AVANTE – 3,83% dos votos

Fome Zero Partido dos Trabalhadores - PT – 2,93% dos votos

Jatobá Da Canoagem PROGRESSISTAS - PP – 2,91% dos votos