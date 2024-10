Confira a lista dos vereadores eleitos em Santana do Araguaia - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Santana do Araguaia escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 13 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Gaguim (União Brasil - UNIÃO), com 6,27% dos votos, e Sivaldo Azevedo (Partido Liberal - PL), que recebeu 5,99%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 25.469 eleitores, com 80,77% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Santana do Araguaia:

Gaguim União Brasil - UNIÃO – 6,27% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 6,27% dos votos Sivaldo Azevedo Partido Liberal - PL – 5,99% dos votos

Partido Liberal - PL – 5,99% dos votos Giovane Da Agricultura REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 4,42% dos votos

REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 4,42% dos votos Rosa Monica Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,36% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,36% dos votos Elivany Martins Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,83% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,83% dos votos Adriano Da Potência REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,64% dos votos

REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,64% dos votos Chumbrega Do Mandi Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,48% dos votos

Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,48% dos votos Zezinho De Brasilia Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 3,35% dos votos

Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 3,35% dos votos Rianis Da Bonsucesso REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,34% dos votos

REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,34% dos votos Terezinha Da Saude REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,97% dos votos

REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,97% dos votos Fernandinho De Nova Barreira Partido Liberal - PL – 2,52% dos votos

Partido Liberal - PL – 2,52% dos votos Deco União Brasil - UNIÃO – 2,22% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 2,22% dos votos Prof Jardel Partido Socialista Brasileiro - PSB – 1,80% dos votos