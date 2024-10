Confira a lista dos vereadores eleitos em Santa Izabel do Pará nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Santa Izabel do Pará escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 15 vereadores foi eleito para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Bia Kató (MDB), com 3,86% dos votos, e Edimilson Galeno (MDB), que recebeu 3,21%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 42.340 eleitores, com 86,08% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Santa Izabel do Pará:

Bia Kató (MDB) – 3,86% dos votos

Edimilson Galeno (MDB) – 3,21% dos votos

Fabinho Barreto (PP) – 3,09% dos votos

Ataide Cegb (União) – 2,79 % dos votos

Agilson Top Car (PSDB) – 2,56 % dos votos

Eldo Fabio (PV) – 2,47% dos votos

Tiago Castro (União) – 2,46% dos votos

Alex Sander (PSDB) – 2,36% dos votos

Diego Hungria (PSD) – 2,32% dos votos

Carlinho do Frango (União) – 2,31% dos votos

Boró (União) – 2,27% dos votos

Josivaldo Lima (MDB) – 2,26% dos votos

Ricardo do Meio Ambiente (MDB) – 2,23% dos votos

Marinaldo Galdino (MDB) – 2,22% dos votos

Ceará da Dentadura (PV) – 2,10% dos votos

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Heloiá Canali, coordenadora de OLiberal.com)