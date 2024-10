Eleições 2024: Conheça os vereadores eleitos em Barcarena

15 vereadores foram eleitos no município de Barcarena, nas eleições deste domingo (6). Entre os mais votados estão os candidatos Junior Ogawa (PP), com 6.306 votos, Paulo Santos (PP), com 3.865 votos, e Kokinha, com 3.444 dos votos. Neste domingo (6), foram registrados mais de 82.000 votos no município, que será representado pelo prefeito Renato Ogawa pelos próximos quatro anos.

Confira a lista completa:

Junior Ogawa (PP) – 6.306 votos; Paulo Santos (PP) – 3.865 votos; Kokinha (UNIÃO) – 3.444 votos; JP Bozza (PDT) – 3.292 votos; Juliena Nobre (MDB) – 2.657 votos; Wenilton Cavalcante (PDT) – 2.292 votos; Junior Cravo (UNIÃO) – 2.233 votos; Rildo Magno (AVANTE) – 2.157 votos; Esmeralda Gomes (PSD) – 2.129 votos; Laurival Filho (PSDB) – 2.126 votos; Lucia Nascimento (PP) - 1.804 votos; Wilson da Cedab (PP) - 1.692 votos; Nill Vilhena (PL) - 1.421 votos; Alan Fumaça (PP) - 1.414 votos; Irmão Iberê (PP) - 1.245 votos.