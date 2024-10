Eleições 2024: Toni Cunha é eleito prefeito de Marabá no primeiro turno

Com mais de 50% votos, Toni Cunha garante vitória no primeiro turno e será o prefeito de Marabá, no Pará, pelos próximos 4 anos. Chamonzinho, do MDB, fica em segundo lugar, com 34,05% dos votos

O Liberal