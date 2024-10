Confira a lista dos vereadores eleitos em Oeiras do Pará - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Oeiras do Pará escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Osvaldo Alves (PROGRESSISTAS - PP), com 6,42% dos votos, e Andreia Veiga (AGIR - AGIR), que recebeu 4,75%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 24.910 eleitores, com 89,59% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Oeiras do Pará:

Osvaldo Alves PROGRESSISTAS - PP – 6,42% dos votos

Andreia Veiga AGIR - AGIR – 4,75% dos votos

Edson Farias PROGRESSISTAS - PP – 3,29% dos votos

Branco Manga AGIR - AGIR – 3,14% dos votos

Roberta Araújo REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,12% dos votos

Marcos Paulo Leitão REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,90% dos votos

Izanides Filho Partido Social Democrático - PSD – 2,77% dos votos

Kennedy Santana REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,70% dos votos

Edson Sousa Partido Democrático Trabalhista - PDT – 2,68% dos votos

Drô Alfaia Partido Democrático Trabalhista - PDT – 2,56% dos votos

Walter Oeiras PROGRESSISTAS - PP – 2,39% dos votos