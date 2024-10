Confira a lista dos vereadores eleitos em Monte Alegre - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Monte Alegre escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 15 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Jorginho Da Z Onze (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 6,97% dos votos, e Cleuda Do Bacabalzinho (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 3,81%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 50.986 eleitores, com 83,01% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Monte Alegre:

Jorginho Da Z Onze Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 6,97% dos votos

Cleuda Do Bacabalzinho Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,81% dos votos

Professor Madson PROGRESSISTAS - PP – 3,50% dos votos

Arkimimo Do Sindpesca PROGRESSISTAS - PP – 3,36% dos votos

Jair Paraná PROGRESSISTAS - PP – 3,14% dos votos

Marinete Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,09% dos votos

Airton Souza PROGRESSISTAS - PP – 2,86% dos votos

Nildo Paiva REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,78% dos votos

Manel Esbagaçado Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,39% dos votos

Irmão Val PROGRESSISTAS - PP – 2,37% dos votos

Bidode Borracheiro REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,28% dos votos

Lari Lari Partido Social Democrático - PSD – 2,08% dos votos

Haroldinho Dos Teclados Partido Liberal - PL – 1,96% dos votos

Agenor Martins Partido Social Democrático - PSD – 1,93% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 1,93% dos votos Dispim Do Limão Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 1,73% dos votos