Confira a lista dos vereadores eleitos em Floresta do Araguaia - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Floresta do Araguaia escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Ezequias Do Irmao Geraldo (PROGRESSISTAS - PP), com 4,76% dos votos, e Arly (Podemos - PODE), que recebeu 4,33%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 14.474 eleitores, com 81,91% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Floresta do Araguaia:

Ezequias Do Irmao Geraldo PROGRESSISTAS - PP – 4,76% dos votos

PROGRESSISTAS - PP – 4,76% dos votos Arly Podemos - PODE – 4,33% dos votos

Podemos - PODE – 4,33% dos votos Antônio Luiz Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,59% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,59% dos votos Lazaro Purcino Partido dos Trabalhadores - PT – 3,42% dos votos

Partido dos Trabalhadores - PT – 3,42% dos votos John Peter Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,40% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,40% dos votos Professora Danila Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,40% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,40% dos votos Romario Do Mega Cap Partido Social Democrático - PSD – 3,26% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 3,26% dos votos Garimpeiro Partido Social Democrático - PSD – 3,24% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 3,24% dos votos Baby PROGRESSISTAS - PP – 2,72% dos votos

PROGRESSISTAS - PP – 2,72% dos votos Enes Cardoso Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,65% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,65% dos votos Rose Da Saúde Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,40% dos votos