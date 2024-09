Confira a Agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém nesta sexta-feira (6/9) 

Delegado Eder Mauro - PL

Manhã: Reunião com a equipe de rua

Tarde: às 18h, Blitz na avenida Augusto Montenegro

Delegado Eguchi - PRTB

Tarde: Reunião em São Paulo com a comissão nacional do PRTB e o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal.

Edmilson Rodrigues – PSOL

9h- Caminhada no Tapanã / Mata Fome

17h- Caminhada no bairro de São Brás

19h - Inauguração do comitê do Fernando Carneiro

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO

10h / 12h: Candidato vai a São Paulo para encontro com lideranças que apoiam a campanha.

14h / 16h: Candidato apresenta Projeto Capital em São Paulo para grupo empresarial.

18h / 20h: Candidato terá reunião em SP com empresas startups de participação no Projeto Capital para Belém.

Jefferson Lima – Podemos

9h – Caminhada na Feira do Bengui

14h – Entrevista pra emissora de TV

17h – Caminhada no Guamá

19h – ‘Adesivaço’ na avenida Pedro Álvares Cabral com a avenida Tavares Bastos

Raquel Brício – UP

8h - Campanha na Feira do Jurunas

17h - Campanha de rua na Marambaia

19h - Reunião com apoiadores na comunidade Pinheirinho no Tapanã

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Gravação de conteúdo para a rede social

Tarde: Encontro com moradores do Jurunas

Noite: Encontro com moradores do Guamá

Well Macedo – PSTU

6h30: Conversa com os operários na avenida José Malcher com avenida Visconde de Souza Franco

12h: Conversa com bancários

14h: Gravação para mídias sociais

18h: ‘Papo Firme’, ato político e cultural, na Terra Firme.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.