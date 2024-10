Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém desta quinta-feira (17)

Delegado Éder Mauro (PL)

Manhã

8h30: Caminhada no Telégrafo

Tarde

17h: Caminhada no Marco

Igor Normando (MDB)

Manhã

7h30 - Entrevista para uma emissora de rádio

11h30 - Entrevista para um grupo de comunicação de portal, rádio e impresso

Tarde

14h - Entrevista para emissora de TV

17h - Arrastão do 15 na Condor - Concentração: travessa Apinagés com a tv. Quintino Bocaiuva

17h - Arrastão do 15 em Icoaraci - Concentração: av. Arthur Bernardes com passagem das Flores (Ponta Grossa)

Noite

19h - Reunião com representantes da Causa Animal

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.