Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Belém neste domingo (8/9)

Delegado Eder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB

Manhã/Tarde: Gravação de vídeos para campanha.

Edmilson Rodrigues – PSOL

8h30: Grande Carreata, com concentração na avenida Egydio Salles, entre a avenida Centenário e a rua Betânia, atrás do Parque Shopping.

Igor Normando – MDB

9h: Carreata em Mosqueiro com a presença da vice-governadora Hana Ghassan, com concentração na PA-391, em frente a Ceve (Centro de Eventos Vale da Esperança, no bairro Bonfim.

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos - Não enviou informações

Raquel Brício – UP

9h: Campanha na Praça da República

16h: Reunião da coordenação de campanha.

Thiago Araújo – Republicanos - Não enviou informações

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h de sexta-feira (6/9).