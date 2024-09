Confira a agenda dos 9 candidatos à Prefeitura de Belém nesta terça-feira (17/9)

Delegado Éder Mauro – PL

8h: Caminhada no Tenoné / Maguari

Tarde: Reunião com lideranças femininas



Delegado Eguchi – PRTB

10h: Entrevista para emissora de rádio

17h: Adesivaço no comitê de campanha com os candidatos a vereadores

19h: Reunião com apoiadores da Igreja Madureira

Edmilson Rodrigues – PSOL

9h: Compromisso administrativo

10h; Caminhada no Guamá

12h às 14h: Almoço com o Conselho dos Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP).

15h às 19h: Compromissos administrativos

20h: Plenária da juventude

Igor Normando – MDB

12h: Entrevista para a TV Liberal

19h: Plenária da Cultura em estabelecimento comercial na Rua 28 de Setembro, n° 1067

Ítalo Abati – NOVO

14h / 16h: Publicação de frentes e Iniciativas do Projeto Capital em grupos de ações sociais.

17h / 18h30: Organização da exposição do Projeto Capital em bairros do centro.

Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada no bairro do Guamá

17h: Caminhada no bairro da Cremação

22h: Entrevista para emissora de televisão

Raquel Brício – UP

8h: Campanha no Ver-o-Peso com o presidente nacional da Unidade Popular - Leonardo Péricles

10h - Entrevista para emissora de rádio

16h - Participação em ação do Dia Nacional de Luta em Defesa do Transporte Público na Praça do Operário em São Brás

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Sessão na Alepa

Tarde: Gravação de conteúdo para rede social

Noite: Encontro com moradores da Cabanagem

Well Macedo – PSTU

10h: Entrevista para emissora de TV, com transmissão pelo Youtube @cbnamazonia

18h: Participação na Assembleia dos Trabalhadores da construção civil de Belém, na sede do sindicato da categoria.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.