Com 'meme' no nome político, candidato a vereador de Ananindeua Bora Bill não é eleito para o cargo

Após 100% das urnas apuradas em Ananindeua, no Pará, a população do município conheceu o prefeito dos próximos quatro anos, Dr. Daniel - que se reelegeu -, e os 25 vereadores eleitos para compor a Câmara Municipal. Por outro lado, houve quem não conseguisse o mesmo feito, como o candidato Bora Bill, do partido Solidariedade.

Concorrendo utilizando um "meme" como nome, o candidato recebeu apenas 95 votos e não conseguiu se eleger.

De onde surgiu "Bora Bill"?

O "meme" surgiu a partir de um vídeo publicado no Instagram e no Tik Tok que mostra trechos de um jogo de futebol de várzea do interior cearense em que o técnico de uma das equipes, Bill Morais, vira o alvo da zoeira de um torcedor que resolve fazer a própria narração da partida. Nas gravações, ele grita repetidamente a frase "Bora Bill" enquanto mostra a reação de um homem que assiste à partida e traz o nome 'Bill' escrito na parte de trás da camisa.

