Cobertura ao vivo da apuração das Eleições 2024 atrai 150 mil espectadores na web

O Grupo Liberal promoveu, neste domingo (6), uma cobertura ao vivo da apuração das Eleições 2024, com foco nos resultados do Pará e de todo o Brasil. A transmissão teve início às 17h, logo após o encerramento da votação e o início da apuração dos votos, e foi conduzida pelos jornalistas Elisa Vaz e Abner Luiz, com a participação do cientista político Edir Veiga, que analisou o cenário eleitoral à medida que os números eram divulgados.

A cobertura foi realizada de forma multiplataforma, com transmissão pela Rádio Liberal FM 98.9 e pelos canais digitais do grupo, incluindo o portal Oliberal.com e o YouTube.

A transmissão completa está disponível online para quem quiser rever os detalhes da apuração e os comentários dos especialistas. Veja:

Impacto

Abner Luiz reforçou o impacto da cobertura digital, que atraiu mais de 150 mil espectadores somente via web.

“Nosso compromisso é sempre trazer os números com responsabilidade, transparência e tranquilidade. Esperamos que, no segundo turno, possamos continuar proporcionando essa prestação de serviço para a sociedade, tanto em Belém quanto em Santarém, que viverão momentos importantes com a escolha de seus prefeitos”, afirmou o jornalista.

Para Abner, a expectativa para o segundo turno em Belém é alta, especialmente devido à importância da capital paraense, que em breve sediará a Conferência das Nações Unidas sobre às Mudanças Climáticas (COP 30).

“É um prazer para mim fazer parte de mais uma cobertura de eleições pelo Grupo Liberal. A cada eleição que passa, a gente vai se reinventando, trazendo inovações. Agora conseguimos fazer uma cobertura muito mais ampla, alcançando centenas de milhares de pessoas, o que é muito importante para a democracia”, comentou a jornalista Elisa Vaz.