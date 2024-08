Caminhadas marcam primeiro dia de campanha de candidatos à prefeitura de Belém

Com o início da campanha eleitoral, nesta sexta-feira (16/8), os candidatos à prefeitura de Belém iniciaram as suas primeiras mobilizações. Os bairros da Cidade Velha e de São Brás foram alguns dos locais escolhidos pelos candidatos.

Em geral, eles fizeram caminhadas acompanhados de apoiadores e lideranças partidárias, e aproveitaram para distribuir os tradicionais ‘santinhos’ e folderes com um resumo das propostas.

VEJA MAIS

Veja como foi o primeiro dia de cada um dos nove candidatos à prefeitura de Belém:

Delegado Éder Mauro - PL – O candidato do PL à prefeitura de Belém, Delegado Éder Mauro realizou uma blitz e o chamado adesivaço, pela manhã, na avenida Augusto Montenegro com a avenida Centenário. Ele cumprimentou eleitores e tirou fotos com os admiradores. A ação seguiu para o Comitê da Campanha, na avenida Pedro Miranda com a Pirajá. A partir das 18h, a blitz seguida de adesivaço foi feita na rotatória do Tapanã e Satélite, também na avenida Augusto Montenegro.

Delegado Eguchi - PRTB – Candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), o delegado federal Everaldo Eguchi, pela manhã, se reuniu com a equipe de coordenação de sua campanha e alinhou as próximas etapas que vão nortear suas ações, com base em planejamento. A ideia é intensificar o diálogo com a população e garantir que as propostas sejam amplamente divulgadas. Ele também participou de uma sessão de gravação de vídeo para a campanha, em que reforçou seus compromissos com Belém. A produção desses materiais audiovisuais é tida como parte fundamental da estratégia de comunicação, para alcançar eleitores de diferentes segmentos. Eguchi reforça que quer se comunicar de forma clara e direta com a população, com soluções concretas para os desafios enfrentados por Belém.

Edmilson Rodrigues - PSOL - Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues concorre à reeleição pela coligação “Nossa Família é o Povo”, com PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT. Nesta sexta-feira, ele teve duas agendas de campanha. A primeira, foi uma entrevista com a Carta Capital sobre a campanha e as ações realizadas na Prefeitura. A segunda, foi o ato de lançamento oficial da campanha, em São Brás. Edmilson foi recebido às 18h por militantes, candidatos proporcionais e lideranças partidárias, na lateral do Mercado de São Brás. Houve uma curta caminhada até a praça do Operário, onde ele e o vice Edilson Moura (PT) fizeram breves discursos. Edmilson destacou a política de combate à fome e o programa de renda cidadã Bora Belém que beneficia 90 mil pessoas.

Igor Normando - MDB - O candidato do MDB, Igor Normando participou de uma caminhada simbólica, com mais de mil pessoas, em volta da Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, onde recebeu o apoio de simpatizantes para a arrancada da candidatura dele, e de seu candidato a vice, Cássio Andrade, do PSB. A coligação “Levanta Belém", de Igor, reúne 10 partidos em sua legenda, com mais de 300 candidatos a vereador que o apoiam. Igor é um dos favoritos para ganhar as eleições deste ano, empatado tecnicamente na primeira colocação em todas as pesquisas recentes registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), vencendo em todas as simulações de segundo turno e tendo uma das menores rejeições entre os candidatos.

Ítalo Abati - NOVO – O candidato do Novo, Ítalo Abati, se reuniu no final da manhã com empreendedores e feirantes do bairro Maracangalha. À tarde, ele participou do "Encontro da Liberdade", reunião que marcou o lançamento da campanha no Comitê do Novo, na rua 28 de Setembro, nº 231, no bairro do Reduto.

Jefferson Lima - PODEMOS - O candidato do Podemos, Jefferson Lima, foi às ruas fazer valer o slogan de sua campanha: ‘Chegou a hora do povo governar!’. Pela manhã, ele conversou com a população do bairro Tenoné. “Meu trabalho como comunicador sempre foi pautado pelo povo que me procura para denunciar os problemas do cotidiano de Belém. Na minha campanha e no meu governo, não será diferente”, afirma Jefferson Lima. À tarde, o candidato deu entrevista para um portal de notícias relacionado à área de negócios e empreendedorismo. Jefferson Lima também participou de reuniões para alinhar estratégias para as próximas semanas e de encontros com a coordenação regional da campanha e com o marketing nacional do Podemos.

Raquel Brício - UP - A candidata do Unidade Popular (UP), Raquel Brício, pela manhã, concedeu entrevista à Rede Belém Negócios. À tarde, se reuniu com a coordenação da campanha eleitoral. À noite, a candidata conversou com integrantes do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) e União da Juventude Comunista.

Thiago Araújo - Republicanos – O candidato não teve agenda nesta sexta-feira (16/8).

Well Macêdo - PSTU – A candidata do PSTU esteve em frente à obra do Mercado de São Brás, conversando com os operários do segmento da construção civil, acompanhada de apoiadores. Ela também participou da entrega de panfletos à população, ao lado de militantes da legenda, no bairro de São Brás.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos, e a reportagem divulga tão somente as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas, no limite de 800 toques para cada candidato.