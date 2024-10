Aurélio Goiano aparece com 52% da intenção de votos em Parauapebas, diz Instituto Gauss

De acordo com a pesquisa do Instituto Gauss, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número PA-00395/2024, o candidato à prefeitura de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), deve vencer no primeiro turno das eleições, com 52,60% dos votos, conforme a consulta estimulada.

A amostra ouviu mil eleitores, de 30 de setembro a 1º de outubro, no município, e tem margem de erro de 4% para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. No segundo lugar, aparece o candidato Rafael Ribeiro (União Brasil), com 24,90%; Dr. Felipe (PL), se mantém na terceira colocação, com 8,40%, seguido pela candidata Graziele Ribeiro (PSD), com 4,40%.

Brancos e nulos somaram 1,10%, e 7,60% disseram não saber em quem votar ou não opinaram. Além disso, 1% dos entrevistados disse que não votaria em nenhum dos candidatos apresentados na pesquisa.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, Aurélio Goiano (Avante) também aparece na frente, com 47,90% da preferência dos eleitores. Rafael Ribeiro (União Brasil) cai ainda mais, com 23,20%; Dr. Felipe (PL) permanece em terceiro lugar, com 7,40%. A candidata Graziele Ribeiro (PSD) ficou em quarto lugar, com 3,90% das intenções de voto. Os que não sabem ou não opinaram somam 17,60%.

No quesito rejeição direcionada, o candidato Rafael Ribeiro (União Brasil) recebeu 35,90% dos votos. Aurélio Goiano (Avante) ficou com 23,30%, seguido de Dr. Felipe (PL), com 8,60%, e Graziele Ribeiro (PSD), com 7,60%.

A pesquisa eleitoral foi registrada em 25 de setembro no TSE e divulgada no dia 1º deste mês de outubro, o contratante é a empresa de radiodifusão Carajás.

Metodologia da pesquisa

A metodologia utilizada foi a quantitativa, com a realização de entrevistas com questionário estruturado junto a mil eleitores do município de Parauapebas, no sudeste paraense. Do total das mil entrevistas feitas, o eleitorado foi dividido entre 50% masculino e 50% feminino, com os seguintes percentuais de idade: 18% têm entre 16 e 24 anos; 26% entre 25 e 34 anos; 47% entre 35 e 59 anos; e 9% para mais de 60 anos de idade.

Conforme o registro da pesquisa do Gauss no TSE, o nível de escolaridade foi dividido da seguinte forma: 8% para analfabetos, 24% para o primeiro grau, 58% para o segundo grau, e 10% para o superior. O nível econômico das pessoas ouvidas foi de 66% até um salário mínimo, 21% entre 1 e 2 salários mínimos, 11% entre 3 e 5 salários mínimos e 2% mais de cinco salários mínimos.

A pesquisa foi realizada em diversos bairros do município de Parauapebas, como Altamira, Amazonas, Bairro da Paz, Liberdade, Beira Rio, Cidade Jardim, Cidade Nova e Liberdade, entre outros.

Aurélio Goiano (Avante), se eleito, quer solucionar problemas como o desabastecimento de água, baixo saneamento básico e a precariedade na saúde pública do município. Ele quer promover políticas públicas de saúde e de atenção às mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social, com programas específicos, como o Renda Cidadã, Morar Melhor e Restaurante Popular.

O “Renda Cidadã” prevê um auxílio de R$ 300,00. O “Morar Melhor” vai oferecer às famílias carentes o valor de R$ 5.000,00 em subsídios para reforma da casa, e ele promete construir o “Restaurante Popular” para fornecer refeições no valor acessível, de até R$ 5,00.