Algumas seções eleitorais foram mudadas; saiba como conferir seu local de votação

As eleições de 2020 tiveram um cenário atípico por conta da pandemia do novo coronavírus. Por isso, algumas seções eleitorais mudaram ou foram agregadas a outras seções. A Justiça Eleitoral pediu que o eleitor verificasse com antecedência o seu local de votação. Para quem não se atualizou sobre seu local de votação, seguem algumas dicas.

Os eleitores que têm dúvidas sobre onde fica sua seção eleitoral podem acessar o aplicativo E-Título. Na plataforma consta o número da zona eleitoral, da seção, além do endereço do local de votação.

O cidadão pode também ligar no Disque Eleitor pelo número 3346-8100. A consulta também pode ser feita por meio do site do TRE-PA, buscando pelo nome do eleitor ou pelo número do título.