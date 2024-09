Além do Brasil, em quais países o voto é obrigatório?

Segundo o Idea (Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral), em 25 nações, ir às urnas é obrigatório durante as eleições. Na América do Sul, além do Brasil, o voto é um dever do cidadão na Argentina, na Bolívia, no Equador, no Peru, no Paraguai e no Uruguai.

Na América do Norte, só há obrigatoriedade no México. Já na América Central, é obrigatório votar em Honduras, no Panamá e na Costa Rica. No continente da Oceania, os eleitores da Austrália, de Nauru e de Samoa precisam votar.

Eleitores também são obrigados a votar em alguns lugares da Europa: na Grécia, em Liechtenstein, em Luxemburgo, na Suíça (somente no Cantão de Schaffhausen) e, na França, apenas para o Senado.

Apenas na Bélgica, Luxemburgo, Malta, Grécia, Chipre e Bulgária existe a exigência de que todos os cidadãos elegíveis se registrem e votem nas eleições parlamentares.

Já na África, a República Democrática do Congo, o Gabão e o Egito – que também tem uma parte do território no continente asiático – utilizam o voto obrigatório. Entre os países asiáticos, os eleitores de Singapura e Tailândia são obrigados a votar.

Quais países têm votação eletrônica?

Além do Brasil, outros 22 países e territórios usam, ao menos parcialmente, urnas eletrônicas nas eleições. Os países do continente americanos com voto eletrônico são Argentina, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Estados Unidos e Venezuela.

Na Europa, Bélgica, França, Portugal e Bulgária adotam o voto eletrônico. Estão nesta lista ainda: Butão, Ilhas Cocos, Índia, Mongólia, Nova Caledônia, Omã, Filipinas, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Ilhas Virgens.