Saiba a agenda dos 9 candidatos para esta quinta-feira (19/9)

Delegado Éder Mauro – PL

Manhã: Caminhada na Terra Firme

18h: Reunião com a juventude do partido

Delegado Eguchi – PRTB

7h: Entrevista para emissora de rádio.

9h30: Caminhada no centro comercial, com concentração em frente ao Banco do Brasil, na avenida Presidente Vargas.

16h: Visita ao centro de tratamento de resíduos Alô Guamá, na travessa da Paz, s/n, em Marituba.

Edmilson Rodrigues – PSOL

8h30: Caminhada no bairro de São Brás

17h: Caminhada no bairro Castanheira

Igor Normando – MDB

7h: Barqueata no Combu

14h30: Assinatura da Carta de Compromisso com a Causa Animal

22h: Entrevista ao vivo para emissora de TV.



Ítalo Abati – NOVO

9h30 / 10h: Entrevista para a plataforma de jornalismo.

14h / 16h: Atividades internas e administrativas no comitê.

17h / 18h30: Evento social.



Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada no bairro da Terra Firme

17h: Caminhada no bairro da Cabanagem



Raquel Brício – UP

7h: Campanha na Uepa (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

11h45: Entrevista para o telejornal JL1 - TV Liberal

17h: Reunião Coordenação de Campanha

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Gravação de propaganda eleitoral

Tarde: Reunião com moradores da Cremação

Noite: Reunião com moradores do Barreiro

Well Macedo – PSTU

10H: Panfletagem em São Brás em frente à Praça José Sidrim, perto da Lojas Americanas

15h: Gravação de vídeos

18h30: Reunião com a equipe de comunicação da campanha



*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.