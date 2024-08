Acompanhe as atividades dos candidatos a prefeito de Belém neste sábado (24/8)

Delegado Éder Mauro – PL

MANHÃ – A partir de 9h, blitz na Ponte do Barreiro. À tarde, reunião com lideranças.

Delegado Eguchi – PRTB

MANHÃ: Caminhada na Feira da Agulha e “adesivaço” em Icoaraci.

TARDE: Caminhada no Guamá

NOITE: Caminhada e “adesivaço” no Parque da Amazônia

Edmilson Rodrigues – PSOL

Manhã- Gravação de campanha

16h- Caminhada no bairro do Parque Verde, com concentração na avenida Padre Bruno Sechi com a Alameda 30 de Agosto.

Igor Normando – MDB

9h30 - Caminhada na Feira do Entroncamento, com concentração no Canal Água Cristal, 383. No fim da tarde e à noite, o candidato vai participar de lançamentos de alguns candidatos a vereador que estão apoiando sua candidatura.

Ítalo Abati – NOVO

10h / 12h: Candidato visita o bairro da Maracangalha junto à comunidade.

14h / 16h: Candidato participa da concentração na sede do Comitê, para aplicação de adesivos nos carros de apoiadores.

16h / 18h: Candidato fará carreata junto aos carros adesivados.

Jefferson Lima – Podemos

9H - Caminhada na Feira da Cabanagem

17H - Caminhada no bairro do Telégrafo, próximo à Igreja do Perpétuo Socorro

Raquel Brício – UP

09h - Campanha no Mercado Ver-o-Peso.

Thiago Araújo – Republicanos

MANHÃ: Caminhada no Jurunas

TARDE: Encontros com moradores, candidatos a vereadores nos bairros da Pedreira e Telégrafo.

NOITE: Encontros com moradores e candidatos a vereadores no bairro Umarizal.

Well Macedo – PSTU

14h – Reunião Política no Comitê de Campanha

15h45 – Participação no evento de lançamento de livro na Arena das Artes na Feira Pan-Amazônica do Livro

16h – Participação no Ato em Solidariedade à Luta do Povo Palestino em frente ao Hangar.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h*.