64% das cidades do Pará não têm candidatos a prefeito de esquerda

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (4) pelo site Poder360 com dados do TSE revelou que 64% das cidades do Pará não têm candidatos a prefeito filiados a partidos de esquerda nas eleições municipais de 2024. Isso significa que em 92 dos 144 municípios paraenses, não há ao menos um candidato representando partidos como PT, Psol, PSTU, PCdoB, Rede e PV, entre outros considerados de esquerda.

No contexto nacional, o levantamento mostra que 51% das cidades brasileiras não possuem candidatos a prefeito de partidos de esquerda, totalizando 2.859 das 5.569 cidades. A retração se intensificou após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Em 24 anos, a presença atual da esquerda (49%) só não é mais baixa do que em 2000, quando a esquerda disputou prefeituras em 42% dos municípios.

Veja o cenário ao longo dos anos:

2000: 42% das cidades tinham candidatos de partidos de esquerda.

2004: Após a posse do presidente Lula em 2003, 56% das cidades tinham ao menos um candidato de partido de esquerda.

2008: Durante o segundo mandato de Lula, a representatividade da esquerda cresceu, com 60% das cidades contando com candidatos de partidos de esquerda.

2012: No governo Dilma Rousseff, a representatividade de candidatos de partidos de esquerda atingiu seu pico, com 63% das cidades com candidatos.

2016: Após o impeachment de Dilma Rousseff, o percentual de cidades com candidatos de partidos de esquerda caiu para 56%.

2020: Durante o governo de Jair Bolsonaro, a presença de candidatos de partidos de esquerda diminuiu para 53% das cidades.

2024: Mesmo com o retorno de Lula à presidência, a tendência de declínio continuou, com apenas 49% das cidades com candidatos de partidos de esquerda.

Fonte: Poder360

Quanto menor a cidade, maior a ausência

A ausência de candidatos de esquerda é mais acentuada em cidades menores. Em municípios com até 10 mil habitantes, 63% não têm candidatos a prefeito de partidos de esquerda. Esse percentual diminui conforme aumenta o porte das cidades, com 48% de ausência em cidades entre 10 mil e 50 mil habitantes.

Por outro lado, a representatividade da esquerda nas eleições de 2024 aumenta nos grandes centros urbanos. Nos municípios com população entre 100 mil e 200 mil habitantes, 84% têm candidatos a prefeito de partidos de esquerda. Para cidades com mais de 200 mil habitantes, esse percentual chega a 96%.

Pará é o quarto estado com maior ausência

O Rio Grande do Norte é o estado com o maior percentual de cidades sem candidatos de esquerda, alcançando 78%. Goiás (67%) e Mato Grosso do Sul (66%) aparecem na sequência. O Pará (64%) é o quarto estado do ranking. Em contraste, o Ceará apresenta o menor índice de ausência, com apenas 17% de cidades sem representantes, sendo antecedido pelo Espírito Santo (28%) e pelo Piauí (32%).

Metodologia

O levantamento, de acordo com o Poder360, tomou como base o estudo “Uma Nova Classificação Ideológica dos Partidos Políticos Brasileiros”, desenvolvido por cientistas políticos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A análise incluiu “algumas adaptações da reportagem em relação a movimentos recentes dos partidos” quanto à classificação original do estudo.

Foram considerados de esquerda as siglas PT, PSB, PDT, PCO, Psol, PSTU, PCB, PCdoB, UP, Rede e PV. De direita foram: PP, PPB, PSDB, União Brasil, PRB, Republicanos, PSL, PL, Prona, Novo, PFL, DEM, PSC, PRTB, Patriota e PRD. A partir dessas classificações, o estudo identificou as cidades que não possuíam candidatos filiados a nenhum desses grupos ideológicos nas disputas municipais.