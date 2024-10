Quilombolas vencem eleição para prefeito em 17 cidades; município do Pará está na lista

As eleições de 2024 contaram com a participação de mais de três mil candidatos autodeclarados quilombolas, segundo dados divulgados pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Dentre estes,17 foram foram eleitos como representantes máximo do executivo municipal. Mocajuba, município do Pará, está na lista das cidades que terão prefeitos quilombolas.

Entre os eleitos, a maioria é composta por homens, totalizando 15, enquanto duas mulheres conseguiram conquistar a prefeitura. No que diz respeito à cor declarada ao TSE, a diversidade se faz presente: oito prefeitos se identificaram como pretos, seis como pardos e três como brancos.

As prefeituras serão comandadas por quilombolas em municípios das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, mas a Região Sul não registrou prefeitos quilombolas. No estado de Goiás, quatro cidades terão à frente prefeitos quilombolas: Fernando Cardoso (União) em Cromínia, Chico Vaca (PL) em Corumbá de Goiás, Vilmar Kalunga (PSB) em Cavalcante e Ney Novaes (PT) em Professor Jamil. No Tocantins, três cidades também se juntam a essa lista, com Elio Dionizio (Republicanos) em Chapada da Natividade, Gercimar (Republicanos) em São Félix do Tocantins e Cezinha (MDB) em Peixe.

Outros estados, como Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Piauí, também elegeram prefeitos quilombolas, mostrando a abrangência dessa vitória em diversas localidades do Brasil.

Prefeitos quilombolas eleitos



- Pará

- Mocajuba: Aluísio do Teca (Republicanos)



- Goiás

- Cromínia: Fernando Cardoso (União)

- Corumbá de Goiás: Chico Vaca (PL)

- Cavalcante: Vilmar Kalunga (PSB)

- Professor Jamil: Ney Novaes (PT)



- Tocantins

- Chapada da Natividade: Elio Dionizio (Republicanos)

- São Félix do Tocantins: Gercimar (Republicanos)

- Peixe: Cezinha (MDB)



- Maranhão

- Alcântara: Nivaldo Araújo (PSB)

- Nova Olinda do Maranhão: Valdenir (Mobiliza)



- Bahia

- Antônio Cardoso: Jocivaldo Joci (PT)

- Santaluz: Dr. Arismário (Avante)



- Minas Gerais

- Borda da Mata: Tati Cobra (União)

- Vargem Alegre: Cilinha (PSD)



- Ceará

- Senador Sá: Bel Júnior (PP)



- Piauí

- Brejo do Piauí: Fabiano Lira (PT)



- São Paulo

- Barra do Turvo: Dr. Victor Maruyama (Podemos)

No Legislativo

Em relação ao legislativo, o cenário também é promissor: 262 homens e 72 mulheres quilombolas conquistaram vagas nas câmaras municipais.

Candidaturas indígenas



Além disso, o TSE registrou um aumento de 14% nas candidaturas indígenas em comparação com as eleições de 2020, resultando na eleição de sete prefeitos indígenas em todo o país, reforçando a diversidade e a importância da representatividade nas esferas governamentais.



Ainda de acordo com o TSE, no último domingo (6), foram eleitos prefeitos indígenas nos municípios de São Gabriel da Cachoeira (AM), Normandia (RR), Uiramutã (RR), São João das Missões (MG), Manga (MG), Marcação (PB) e Pesqueira (PE).



Prefeitos indígenas eleitos

- Amazonas

- São Gabriel da Cachoeira: Egmar Curubinha (PT) – etnia Tariana



- Roraima

- Normandia: Dr. Raposo (PP) – etnia Makuxí

- Uiramutã: Tuaua Benício (REDE) – etnia Makuxí



- Minas Gerais

- São João das Missões: Jair Xakriabá (REPUBLICANOS) – etnia Xakriabá

- Manga: Anastácio Guedes (PT) – etnia Xakriabá



- Paraíba

- Marcação: Ninha (PSD) – Potiguar



- Pernambuco

- Pesqueira: Cacique Marcos – etnia Xucuru