Yduqs tem lucro líquido de R$ 13,8 mi no 4tri24, revertendo prejuízo de R$ 120,3 mi do 4tri23

A Yduqs registrou lucro líquido de R$ 13,8 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo prejuízo de R$ 120,3 milhões registrados um ano antes. No critério ajustado, somou R$ 61,8 milhões, aumento de 433,3% na mesma base de comparação. No consolidado de 2024, lucro líquido totalizou R$ 341,2 milhões, crescimento anual de 120,6%.

O Ebitda totalizou R$ 361,5 milhões entre outubro e dezembro, alta anual de 59,3%, com margem Ebitda de 28,5%, aumento de 10,1 ponto porcentual (p.p.). Já o indicador ajustado fechou o último trimestre com crescimento de 14,6%, a R$ 395,2 milhões. A margem, nesse caso, subiu 3,2 p.p. e foi para 31,2%. Em 2024, o Ebitda totalizou R$ 1,742 bilhão, 9,6% acima que o registrado no ano anterior, com margem de 32,6%, 1,7 p.p. maior.

A receita líquida da Yduqs somou R$ 1,266 bilhão no quarto trimestre do ano passado, avanço de 3% na comparação anual, enquanto no consolidado de 2024 aumentou 4% ante 2023, para R$ 5,351 bilhões.

De acordo com a empresa de educação, o crescimento na receita é consequência, principalmente, da performance do segmento Premium. "Tanto o Idomed quanto o Ibmec apresentaram excelentes desempenhos dentro do segmento Premium, resultado da maturação dos cursos de Medicina, da expansão de vagas em 2024 e dos resultados dos cursos de graduação do Ibmec", destaca a empresa, no release que acompanha os resultados divulgados há pouco.

A base de alunos da Yduqs cresceu 0,9% entre outubro e dezembro do ano passado, em comparação com o igual intervalo de 2023, para 1,319 milhão. Já a captação reduziu 11,7% no segundo semestre de 2024 ante o mesmo período de 2023, para 185,3 mil.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 162,3 milhões no último trimestre de 2024, redução de 6,6% ante igual intervalo de 2023. Na comparação anual, a companhia encerrou 2024 com resultado financeiro negativo em R$ 615,2 milhões, contra R$ 694,3 negativos de 2023, o que representa melhora de 11,4%.

Segundo a Yduqs, "a busca por eficiência aliada à disciplina financeira foram refletidas, mais uma vez, no resultado financeiro". Os principais fatores que influenciaram o resultado foram os esforços relacionados à arrecadação, o que beneficiou a linha de juros e multas.

A dívida líquida (ex-IFRS 16) aumentou 3,6%, para R$ 2,928 bilhões no encerramento de 2024. A alavancagem (dívida líquida pelo Ebitda ajustado) foi de 1,61 vez contra 1,65 vez de 2023.