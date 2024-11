XIX Congresso de Gente e Gestão começa em Belém nesta sexta-feira, 29, com foco em inovação

O XIX Congresso de Gente e Gestão, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará (ABRH-PA), começou nesta sexta-feira, 29, em Belém. Com o tema “Trilhando Negócios Humanizados na Amazônia”, o evento traz, ao longo da sua programação, debates sobre inovação, sustentabilidade e o futuro da gestão de pessoas.

Reunindo cerca de 40 palestrantes locais e nacionais, a 19ª edição do congresso aborda temas como tecnologia, saúde mental e liderança. Segundo Júnior Lopes, presidente da ABRH-PA, o evento é um marco para o Pará. “Este ano, trazemos uma programação voltada para empresas que buscam equilibrar o avanço tecnológico com o lado humano, um tema essencial para o momento atual”, destaca Lopes.

O evento também conta com uma feira de negócios, a Exponegócio, que reúne mais de 30 expositores de diferentes segmentos, como bancos digitais, seguradoras e mineradoras. “Além das palestras, temos empresas apresentando soluções que podem ser aplicadas diretamente em operações locais, promovendo mais inovação e competitividade”, ressalta Lopes.

A força do Norte no debate nacional

Paulo Sardinha, presidente da ABRH Brasil, destacou a importância de realizar um congresso dessa magnitude na Amazônia. “O Brasil precisa conhecer mais sobre o que acontece no Norte. Em termos de diversidade e sustentabilidade, a região é um exemplo para o país. O congresso aqui no Pará está maior do que o de Portugal, de onde acabei de chegar. Isso reflete a força crescente da gestão de pessoas nesta região”, afirmou Sardinha.

Ele também enfatizou como a gestão de recursos humanos evoluiu ao longo das décadas. “Há 20 anos, RH era apenas recrutamento e treinamento. Hoje, é sobre compreender o que acontece na sociedade, do lado de fora das organizações. Produtividade e saúde, por exemplo, precisam focar no bem-estar das pessoas, equilibrando resultados e cuidado genuíno”, concluiu.

Um legado para o futuro

Colaboradores de mais de 50 empresas participam do congresso, com algumas inscrevendo mais de 100 participantes. Para Sardinha, isso demonstra o impacto crescente da área de RH no Brasil. “A ABRH está fundando um instituto para fomentar pesquisa e ciência, especialmente em educação e saúde, pilares que antecedem e permeiam o mundo do trabalho. Um evento como este é essencial para formar lideranças e tornar as empresas mais competitivas”, destacou.

Júnior Lopes reforçou a importância do congresso para o desenvolvimento regional. “É muito gratificante ver líderes e gestores engajados em um evento que promove inovação e humanização. Nossa missão é mostrar que empresas tecnológicas podem ser, ao mesmo tempo, mais humanas”, concluiu.

O XIX Congresso de Gente e Gestão continua até este sábado (30) e promete deixar um legado de aprendizado, reflexões e ações práticas para os participantes. Entre palestras, networking e experiências na feira de negócios, o evento reafirma a importância de aliar inovação à humanização na gestão de pessoas.

Confira a programação do evento

Sexta-feira (29)

15h05 - Palestra principal

● “Estratégias de Liderança, Engajamento, Produtividade e Inovação: O Caminho para o Sucesso Empresarial”, com Janete Vaz

16h10 Palestras simultâneas

● “Liderança Situacional: O Segredo para uma Cultura Organizacional Forte e Estratégica”, com Gabriel Castilho

● “RH Sustentável: Estratégias para a Gestão de Pessoas Antes e Depois da COP-30”, com Vanessa Mendes e Elaine Grecchi

● “Amazônia em Foco: Como as Empresas Podem Impactar Positivamente as Comunidades Locais”, com Milene Maués

17h - Livre - Visita à feira

18h10 - Abertura Oficial

18h30 - Palestra de abertura

● “Liderança e o futuro”, com Eugênio Mussak

Sábado (30)

9h - Palestra principal

● “O legado da família no processo de crescimento profissional”, com Nizo Neto

10h10 Palestras simultâneas

● “Os desafios de ‘Ser do Norte’”, com Marcella Novaes

● “Cultura Organizacional Humanizada: Produtividade através da felicidade corporativa”, com Inês Hungerbühler

● “O papel do líder na relação Empresa x Comunidade”, com Andréia Andrade

11h10 - Palestra principal

● “Liderança: O grande pesadelo dos RHs”, com Adriano Lima

12h10 - Intervalo de almoço

13h55 - Abertura da Tarde

14h - Palestra principal

● “Liderança leve”, com Maryana com Y

15h - Palestras simultâneas

● “Ferramentas da liderança e competências tecnológicas para uma gestão mais eficaz”, com Fernando Sollak

● “Liderança em Tempos Complexos”, com Danielle Monteiro

● “Panorama do Bem-Estar Corporativo 2025”, com Priscilla Siqueira

16h - Palestra principal

● “IA do Zero ao Super Poder Humano”, com Lucas Silveira

17h - Livre - Visita à feira

17h30 - Palestras simultâneas

● “RH na Era da (Des) Privacidade: Governança de Dados e Proteção de Informações Pessoais”, com Camila Schroeder e Eduardo Brito

● “Atualize seus conceitos sobre a longevidade”, com Cris Páz

● “Criando Experiências Corporativas Sustentáveis: A Jornada para um Evento Carbono Neutro”, com Damares Padilha

18h30 - Palestra de encerramento

● “Humanware: Uma nova fundação empresarial”, com Dante Freitas

Serviço

XIX Congresso de Gente e Gestão, da ABRH-PA

Data: 29 e 30 de novembro de 2024

Local: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém

Inscrições: abrhpa.org.br/congresso