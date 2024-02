Xerfan Advocacia reúne clientes e convidados para celebrar 25 anos ao som de Paulo Ricardo

O escritório de advocacia Xerfan Advocacia, renomado por décadas de atuação no cenário jurídico paraense, celebrou em grande estilo seus 25 anos de atividade com uma recepção para colaboradores, clientes e convidados. A comemoração foi nesta quinta-feira (22), em uma casa de eventos localizada no bairro do Reduto, em Belém.

"Eu vejo um passado de muita luta, desafios, vitórias e superação, de muitas pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Vejo um passado muito dignificante da história da Xerfan Advocacia, e olho para o futuro não para repetir, mas, para melhorar o que não conseguimos fazer nesses 25 anos", declarou o sócio fundador do escritório, Roberto Xerfan Júnior, que fez questão de receber individualmente todos os convidados.

O destaque da noite foi o show de Paulo Ricardo, conhecido por sua trajetória à frente da banda de rock RPM, durante os anos 80. Com sua presença marcante e sucessos que atravessaram gerações, o cantor proporcionou momentos de animação e nostalgia para o público, que dançou e cantou ao som de alguns hits que marcaram sua carreira.

Fundado em 1999 pelo advogado Roberto Xerfan, o escritório Xerfan Advocacia iniciou sua jornada de maneira modesta, com o pioneiro da família percorrendo as ruas da capital paraense em busca de clientes, utilizando seu próprio carro como um improvisado escritório móvel. No entanto, o espírito empreendedor de Roberto e o apoio de indivíduos dedicados foram cruciais para o crescimento e consolidação do escritório ao longo dos anos.

Durante a festa, o escritório homenageou parceiros e colaboradores que marcaram história junto ao grupo Um dos momentos mais emocionantes foi a menção honrosa recebida pelo advogado Arilson Bacelar, que trabalha na Xerfan Advocacia desde os primórdios do escritório, primeiro contratado como office boy, depois estudando Direito e sendo convidado a fazer parte do time de especialistas da empresa.

"Trabalhar com a Xerfan Advocacia é igual o que diz seu lema, ‘advogar é um prazer’. Para mim, foi um sonho que começou quando entrei como office boy, foi sendo estimulado pela quantidade de conhecimento e estudei até me tornar um membro. Trabalho com o mesmo afinco todos os dias, faço o que gosto e o que lutei para conquistar, defender as pessoas para mim é uma satisfação imensa, um sonho realizado", disse Arilson.

Localizado na travessa Rui Barbosa, o tradicional escritório se destaca por sua atuação abrangente nas áreas de direito empresarial, cível, tributário, ambiental, do consumidor, registral, imobiliário e trabalhista. Além disso, a Xerfan Advocacia mantém parcerias estratégicas em diversas regiões do Brasil, ampliando sua abrangência e expertise.

Atualmente, o espaço do escritório, já moderno e funcional, está prestes a passar por uma expansão significativa, com a construção de um prédio anexo que abrigará um novo coworking, espaço cultural e um auditório com capacidade para 60 lugares. Com uma equipe composta por 10 advogados e 8 colaboradores, a Xerfan Advocacia garante que continuará a trilhar seu caminho de sucesso e excelência no campo jurídico, honrando seus 25 anos de comprometimento e dedicação à justiça e aos seus clientes.