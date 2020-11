WhatsApp deve estrear serviço de pagamento em breve, afirma BC

Em entrevista coletiva nesta última segunda-feira (16), o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, revelou que o WhatsApp, aplicativo de mensagens do Facebook, será autorizado para pagamentos "em breve" no Brasil.

De acordo com o executivo, a autoridade monetária também mantém entendimentos com a Google e outras big techs a esse respeito.

A operacionalização do WhatsApp Pay de envio e pagamento, terá início na modalidade P2P, ou "peer to peer" (transferência de valores entre pessoas). Em um segundo momento, a plataforma passará para o P2M (transferência entre pessoas e estabelecimentos).

A preocupação do Banco Central é passar por todos os critérios de aprovação, para que o sistema possa fomentar uma competição, "do mesmo jeito que estamos conversando com Google e com outros", afirmou Campos Neto.

Para ele, existe uma vontade de estar no Brasil em função do mercado consumidor "bastante amplo", com "oportunidade na digitalização".