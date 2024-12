Volta às aulas: livros didáticos de ensino fundamental custam quase R$ 1,8 mil em Belém

Com o final do ano próximo e início das aulas escolares no próximo mês, o orçamento escolar entra em pauta do cálculo financeiro de quem tem filhos matriculados em colégios. Em Belém, o preço dos livros didáticos para a volta às aulas de 2025 já chega a números que pesam no bolso de qualquer família. Com aumentos anuais impulsionados pelos impostos, pais e responsáveis precisam recorrer a planejamento financeiro e estratégias como parcelamento e pesquisa online para enfrentar os custos elevados. O Grupo Liberal visitou na manhã desta segunda (16/12) uma livraria no bairro de São Brás para conferir o quanto já custam livros didáticos escolares para o ano letivo de 2025.

Livros didáticos: aumentos anuais e facilidades de pagamento

De acordo com Silvia Lopes, supervisora de vendas de uma livraria em São Brás, os preços dos livros para 2025 apresentam reajuste de 5% em relação aos valores de 2024, aumento que ocorre anualmente por conta dos impostos incidentes. "O reajuste é feito todo ano. Esse acréscimo de 5% reflete os impostos. O livro já vem da editora com preço tabelado e chega na nossa região com mais 5% de aumento", explicou.

Ela informou que os kits de livros para o 1º ao 5º ano do ensino fundamental, contendo oito exemplares, custam em média entre R$ 1.190 e R$ 1.280. Já para os anos finais do ensino fundamental, o valor pode chegar a R$ 1.900, considerando o desconto aplicado. "Aumenta a quantidade de páginas, aumenta o conteúdo, por isso os livros do ensino fundamental maior são mais caros", disse.

Silvia Lopes, supervisora de vendas de uma livraria em São Brás. (Imagens | Thiago Gomes)

Segundo Lopes, um kit de livros didáticos de ensino fundamental menor encomendado para um colégio católico de Belém está custando R$ 1.754,50. Neste kit, vêm livros das disciplinas de história, português, matemática, geografia, ciências, arte, um caderno de atividade de matemática e um caderno de atividade de português.

A supervisora destacou que a livraria busca ajudar os consumidores, oferecendo parcelamento em até oito vezes e desconto de 10% para pagamentos à vista. Ainda assim, ela ressalta que o peso dos impostos encarece o preço final para os pais.

Além dos custos dos livros, Silvia Lopes explicou que os preços individuais variam significativamente. "O livro mais barato da nossa livraria custa R$ 200 e é de ensino religioso, enquanto o mais caro chega a R$ 323", informou.

Planejamento financeiro para enfrentar os custos

André Cutrim, economista e pai de uma aluna do 3º ano do ensino fundamental, relatou as dificuldades enfrentadas para arcar com os materiais escolares. "O custo total dos livros solicitados para minha filha está na faixa de R$ 1.400. É um valor elevado, ainda mais considerando os gastos com uniformes e mensalidades escolares", contou ao ser entrevistado pelo Grupo Liberal. A filha do economista tem as matérias de português, matemática, ciências, história, geografia, inglês, artes, música e educação física na grade curricular na escola.

Para viabilizar o pagamento, André utiliza o 13º salário como reforço ao planejamento financeiro. Ele também recorre a uma ampla pesquisa online, que muitas vezes oferece preços mais baixos que os das lojas físicas. "É necessário buscar opções mais acessíveis. Em sites da internet, consigo encontrar descontos que ajudam bastante no orçamento", comentou.