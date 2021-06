Veraneio: Prefeitura cadastra trabalhadores informais de Mosqueiro

Trabalhadores que atuam no complexo da praça Matriz da Vila, no distrito de Mosqueiro, podem se cadastrar nesta quarta-feira, 30. A ação da Secretaria Municipal de Economia (Secon) e Agência Distrital de Mosqueiro (Admos) faz parte do “Verão da Gente”, inciativa da Prefeitura de Belém que buscar o crescimento turístico e o desenvolvimento econômico nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci.

Célio Pontes, que trabalha com brinquedos no parque da praça da Matriz, afirma que a medida é importante, porque valoriza os empreendedores locais e “evita a ação dos vendedores clandestinos, que não moram na ilha. Eu vivo aqui há 35 anos, casei com uma mosqueirense, tive filhos e hoje eles me ajudam com a renda, esperamos muito pelo mês de julho”, destacou.

A artesã Priscila Souza, que vende laços em um ponto fixo há três anos na praça da Matriz, destacou a evolução dos trabalhadores formais e informais de Mosqueiro. “Somos microempreendedores, inclusive a maioria dos vendedores já trabalha com todas as formas de pagamento, do cartão de crédito ao Pix, tudo para facilitar a compra e atrair mais clientes”, observou Priscila.

Entre os trabalhadores informais cadastrados pela Secon e Agência Distrital estão as vendedoras da tapiocaria de Mosqueiro e outras atividades, como a comercialização de comidas típicas, pipoca, batata frita, sorvete e também aqueles com vendas de brinquedos, confecções, industrializados, etc. “Todos esses trabalhadores e trabalhadoras vão receber da Secon a licença para as atividades e crachá de identificação. Além disso, durante o mês de julho, serão realizadas fiscalizações frequentes para garantir a organização e o distanciamento necessário para não sobrecarregar a área, de acordo com as medidas sanitárias contra a Covid-19”, afirma o Secretário de Economia, Apolônio Brasileiro.

Cadastramento

Para se regularizar, durante o mês de julho, como vendedor ou prestador de serviço no complexo da praça Matriz da Vila de Mosqueiro, os trabalhadores devem apresentar cópia da documentação exigida pela legislação e preencher formulário, informando a atividade que desenvolve e o local de trabalho. Para mais informações, os interessados podem procurar a Agência Distrital, localizada na Rua 15 de Novembro, 664 – Vila.