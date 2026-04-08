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Economia

Vendas de veículos têm melhor resultado para meses de março desde 2013, aponta Anfavea

Setor automotivo mostra forte recuperação em março, com alta expressiva nas vendas. Produção e estoques também apresentaram variações importantes no período

Estadão Conteúdo
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Venda de carros (Carmem Helena | O Liberal)

Os emplacamentos de veículos somaram 269,5 mil unidades em março, alta de 37,8% na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo balanço divulgado pela Anfavea, entidade que representa as montadoras. Na comparação com fevereiro, quando foram licenciados 185,2 mil veículos, houve avanço de 45,5% nos emplacamentos.

A Anfavea destacou que março deste ano registrou o melhor resultado de emplacamentos para o mês desde 2013, com média diária de vendas de 12,2 mil veículos, crescimento de 19,1% frente a fevereiro e de 19,0% na comparação com março de 2025.

"Março foi um mês excepcional, sem feriados, com bom ritmo de produção e vendas. Ficamos entusiasmados, mas devemos aguardar se esse desempenho se repetirá nos próximos meses, para verificar se não foi um momento isolado de aquecimento pós-férias", disse o presidente da Anfavea, Igor Calvet, em nota, relembrando que, em 2025, o carnaval caiu em março.

No acumulado do ano até março de 2026, as vendas de veículos novos chegaram a 625,2 mil unidades, crescimento de 13,3% frente ao primeiro trimestre de 2025.

Separadamente, os emplacamentos de automóveis e comerciais leves totalizaram 258,7 mil unidades em março, 46,0% acima do resultado de fevereiro e 40,3% superior ao de março de 2025.

Caminhões e ônibus somaram 10,7 mil licenciamentos, aumento de 33,8% em relação ao mês anterior e queda de 4,5% ante um ano antes.

As vendas de caminhões cresceram 31,9% em março na comparação com fevereiro, totalizando 8,8 mil unidades. Na comparação com março de 2025, porém, os licenciamentos de caminhões recuaram 6,2%. No acumulado de janeiro a março, foram emplacados 21,9 mil caminhões, queda de 21,1% frente ao mesmo período do ano passado.

A associação espera melhora no cenário de venda de caminhões por causa do lançamento do programa federal Move Brasil, que oferece juros reduzidos na troca por caminhões mais antigos.

"Além de promover a renovação da frota, o Move Brasil ainda se refletirá em muitos emplacamentos nas próximas semanas, pois há um intervalo entre a compra e o registro do veículo", explicou Igor Calvet, em nota.

A Anfavea informou ainda que os emplacamentos de ônibus somaram 2,0 mil unidades em março, alta de 50,0% ante fevereiro e avanço de 9,3% em relação a março de 2025. No primeiro trimestre, os licenciamentos de ônibus totalizaram 4,4 mil unidades, retração de 19,6% na comparação anual.

Produção

A produção de veículos cresceu 35,6% em março ante o mesmo mês do ano passado, somando 264,1 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, conforme balanço divulgado pela Anfavea.

Na comparação com fevereiro, quando foram montadas 206,9 mil unidades, a produção aumentou 27,6%.

A Anfavea destacou que o resultado de março foi o melhor desde outubro de 2019.

No acumulado do ano até março, a produção somou 634,7 mil veículos, alta de 6,0% na comparação com o primeiro trimestre de 2025.

A fabricação de automóveis e comerciais leves atingiu 249,9 mil unidades em março, crescimento de 27,2% sobre fevereiro e alta de 38,7% ante março de 2025. Já a produção de caminhões e ônibus totalizou 14,2 mil unidades, aumento de 35,2% na margem e queda de 2,7% em relação a um ano antes.

Estoques

O volume de estoques das montadoras aumentou 10,1% entre fevereiro e março, para 434,2 mil unidades, com expansão tanto em veículos importados (17,5%, para 257,7 mil) quanto nacionais (0,9%, a 176,5 mil).

Em dias de venda, porém, os estoques diminuíram, de 51 para 43.

Exportações

As exportações de veículos somaram 40,4 mil unidades em março, o que representa alta de 21,1% na comparação com fevereiro, segundo dados da Anfavea.

Na comparação com março de 2025, os embarques aumentaram 1,1%. No acumulado do primeiro trimestre, contudo, as exportações recuaram 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 99,7 mil unidades.

Conforme a Anfavea, os dados indicam uma possível recuperação dos volumes embarcados, em especial com a retomada do mercado colombiano.

As exportações de automóveis e comerciais leves alcançaram 37,7 mil unidades em março, alta de 18,2% ante fevereiro e crescimento de 2,7% na comparação anual. Já os embarques de caminhões e ônibus somaram 2,7 mil unidades, aumento de 80,0% em relação a fevereiro e queda de 18,2% ante março de 2025.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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