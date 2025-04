Vendas de artigos religiosos em Belém crescem na Páscoa, com destaque para bíblias e santos

A Páscoa em Belém é um período de reflexão espiritual intensa, mas também é marcada por um aquecimento nas vendas de artigos religiosos. Segundo lojistas do setor, o movimento deste ano já começou a mostrar sinais de recuperação após a queda registrada no começo de 2025, com destaque para a procura por bíblias e imagens específicas para a Semana Santa.

Movimento de vendas na Páscoa: o impacto da espiritualidade

De acordo com Larissa Silva, proprietária de lojas de artigos religiosos no bairro de Nazaré, o impacto da Páscoa nas vendas ainda está em fase de aquecimento.

"Apesar de já estarmos próximos do final da Quaresma, é a partir da Semana Santa, principalmente com o Tríduo Pascal, que vemos um aumento significativo na procura pelos produtos", explica.

Larissa Silva. (Foto: Thiago Gomes)

A empresária destaca que, enquanto a Páscoa é um período de introspecção e conversão, ainda assim há uma demanda específica por itens como imagens de santos, terços e bíblias.

Felipe Lima, gerente e proprietário de duas lojas de artigos religiosos em Belém, compartilha uma visão semelhante.

"Do início de abril para cá, nossas vendas aumentaram cerca de 60% a 70%, o que é muito positivo, considerando o período de baixa que tivemos após o Carnaval", afirma.

Felipe Lima. (Foto: Thiago Gomes)

A busca por itens como a Bíblia, imagens de São José e Nossa Senhora de Nazaré tem sido recorrente. "As pessoas buscam mais os itens para fazer a sua devoção neste período tão importante para a fé cristã", completa Felipe.

Produtos mais procurados: imagens e bíblias em alta

Entre os produtos mais procurados, as bíblias se destacam, com uma procura maior este ano, o que foi confirmado tanto por Larissa quanto por Felipe.

Uma pesquisa da plataforma TIM Ads, realizada no Pará, respondida via SMS por pessoas de 18 a 24 anos, revelou que 16% das pessoas consultadas pretendem presentear com bíblias ou literatura religiosa neste período, indicando um movimento crescente em torno desses itens.

(Foto: Thiago Gomes)

As imagens religiosas também seguem como destaque, especialmente aquelas relacionadas à Semana Santa, como a imagem de Nossa Senhora das Dores, o Senhor dos Passos e a Pietá.

"São imagens que ajudam as pessoas a visualizarem e refletirem sobre a paixão de Cristo durante esses dias de oração", observa Larissa.

No entanto, as vendas não se restringem a itens com preços mais acessíveis. Felipe destaca que a loja dele também comercializa peças de maior valor, como imagens de até R$ 2.000.

(Foto: Thiago Gomes)

Larissa afirma que os preços variam bastante. “Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora das Dores que custa R$ 1450. Mas eu vou ter uma imagem de R$ 63 desta mesma. Eu tenho imagens de R$ 2.700, porque já são imagens que vão ser usadas em capelas”, explicou.

Vendas online: a preferência pelo atendimento presencial

Embora a venda online tenha aumentado nos últimos anos, a preferência pela compra presencial ainda é marcante. Ambos os lojistas afirmam que o atendimento físico continua sendo a principal forma de negociação.

"Os clientes ainda preferem ver o produto pessoalmente, verificar o tamanho, o acabamento e até sentir a textura dos materiais", relata Larissa.

Felipe complementa, dizendo que, apesar das vendas pelo WhatsApp e Instagram, a procura ainda é pequena em comparação às compras feitas diretamente nas lojas.

(Foto: Thiago Gomes)

Comparação com anos anteriores: um crescimento gradual

Em comparação aos anos anteriores, o movimento deste ano já apresenta sinais de recuperação, após uma queda significativa no começo de 2025.

Para Larissa, o início do ano é sempre um período de retração no comércio, mas a proximidade da Semana Santa tem impulsionado as vendas. "Ainda estamos longe do pico de vendas que temos durante o Círio de Nazaré ou o Natal, mas a Páscoa tem sido um bom período para quem trabalha com artigos religiosos", avalia.

(Foto: Thiago Gomes)

Felipe também compartilha essa visão positiva, ressaltando que o aumento nas vendas é um reflexo tanto da religiosidade da população quanto de um movimento de valorização dos itens de fé. "É um momento que vai além da venda, também estamos evangelizando e ajudando as pessoas a vivenciarem esse período de forma mais intensa", conclui.