Venda de automóveis cresceu 14% em Belém em 2024, diz Fenabrave

Em Belém, o setor automotivo registrou crescimento nas vendas de automóveis e motocicletas em 2024, com uma alta de mais de 14%. Esse aumento é atribuído a fatores como condições financeiras favoráveis, maior uso de aplicativos de transporte e uma economia local aquecida. Dados da Fenabrave apontam que as vendas de automóveis leves na cidade cresceram 14,02% em relação a 2023, com 305.429 unidades a mais comercializadas. Comerciante do setor destacam suas expectativas para o ano que se inicia.

O cenário paraense contrasta com as previsões nacionais da Fenabrave para 2024, que estimam um crescimento de 5% nas vendas de veículos, totalizando 2,77 milhões de unidades entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Além disso, a entidade projeta um aumento de 10% nas vendas de motocicletas, alcançando 2,06 milhões de unidades em 2025. Os dados indicam que o crescimento em Belém está acima da média nacional.

Para Miller Matos, dono de uma revendedora de automóveis em Belém, o desempenho positivo do mercado está ligado a uma série de fatores locais. Ele também comentou sobre as expectativas para o ano: “O aumento foi de cerca de 12%. Estamos otimistas. O aumento nas vendas irá superar 2024 por vários motivos. Estamos com um grande evento previsto para novembro, o que consequentemente levará a mais veículos nas ruas e nos aplicativos. A economia aquecida impulsiona esse crescimento”.

Jacielle Martins, gerente de uma loja de automóveis na Grande Belém, comentou sobre o crescimento do mercado e as expectativas para 2024: “Esse foi o maior percentual registrado nos últimos cinco anos. E o número se deve principalmente à disponibilidade de crédito e à grande diversidade de produtos oferecidos". Em relação às expectativas para o setor em Belém, ela diz que a demanda por veículos continuará forte, principalmente por conta do aumento da procura por veículos elétricos e híbridos. "Essa têm sido uma tendência mundial e se expandido devido à preocupação com o meio ambiente”, revelou Jacielle.

Motocicletas em destaque

O crescimento do segmento de motocicletas foi ainda mais expressivo, com aumento na venda de 294.381 unidades, representando um crescimento de 18,61% no segmento de motocicletas entre 2023 e 2024. Os automóveis isolados também tiveram destaque, com 13,21% de crescimento, totalizando 1.948.117 unidades vendidas em 2024.

VEJA MAIS

Aldo Oliveira, presidente da Assovepa (Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Pará), também reforçou o papel da economia local no desempenho do setor. “Houve um crescimento na faixa de 9%. Teve um ponto muito importante, que foi a inflação controlada até dezembro. Isso incentivou os clientes a comprarem mais, porque o mercado de financiamento estava mais acessível. As financeiras estavam com o crédito mais aberto, mais fácil de adquirir o carro, com taxas mais baratas. O desemprego estava caindo, e isso influenciou muito o mercado de automóveis seminovos”, explicou.

“No caso das motocicletas, o percentual é maior em virtude do ticket médio ser menor em relação ao automóvel, girando em média de 15% a 16%. A procura só aumenta devido ao alto índice de corridas de moto em aplicativos”, completou Miller.

As motocicletas, por sua vez, têm se destacado como uma opção de mobilidade para os moradores de Belém. Oliveira ressaltou: “Hoje, com um pequeno valor, você já pode comprar uma moto de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil para trabalhar. Por isso, virou um comércio muito promissor. As motos dispararam nas vendas porque são rápidas, não têm o problema de congestionamentos, e o preço acessível é uma grande vantagem”.

Expectativas para 2025

Enquanto isso, o cenário nacional apresenta desafios para o setor, como uma desaceleração no crescimento prevista pela Fenabrave. O setor de carros de passeio e utilitários leves, por exemplo, deve crescer 5% em 2024, chegando a 2,61 milhões de unidades. O mercado de caminhões e ônibus também projeta avanços menores, de 4,5% e 6%, respectivamente. Em contrapartida, o segmento de motocicletas apresenta um otimismo maior, com previsão de crescimento de 10% em 2025.

Em Belém, a expectativa para 2025 é de crescimento contínuo, especialmente no setor de seminovos. Segundo Oliveira, “Acreditamos que haverá um crescimento de no mínimo 5%. Este ano de 2025 tem uma promessa muito grande devido à COP-30. Acredito que Belém será um estado onde o comércio de seminovos vai aumentar bastante, e estamos muito esperançosos com isso”.

Outro aspecto que contribui para o fortalecimento do setor em Belém é a confiança gerada pelas associações locais, como a Assovepa. “Os afiliados passam por critérios rigorosos para se associarem, sendo pessoas sérias. No nosso site, temos mais de 80 lojas cadastradas, onde o cliente pode comprar com segurança e qualidade. Isso dá mais tranquilidade, porque hoje em dia tem muitos golpes no mercado”, destacou Oliveira. “Comprando em uma loja associada, o cliente tem essa segurança”, completou.