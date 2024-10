Veja quais espécies de pescado estão mais baratas em Belém

A maioria dos peixes comercializados nos mercados de Belém continuam com preços baixos. Em setembro, pelo sexto mês consecutivo, a queda foi registrada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/Pará) em pesquisa conjunta com a Secretaria Municipal de Economia (Secon) divulgada nesta sexta-feira (18). Camurim, Tucunaré e Peixe Pedra foram as três espécies com maior recuo, de 10,82%, 9,33% e 7,24%, respectivamente.

A comparação é em relação ao mês de agosto. Arraia (- 5,95%), Tambaqui (- 4,69%), Tamuatá (- 4,27%) e Pescada Branca (- 3,49%) também tiveram queda registrada nos preços. Por outro lado, a Sarda teve um aumento de 9,21%, seguida pela Pratiqueira, com 6,82%, da Corvina, com alta de 6,27%, e da Uritinga, com 4,94%. De acordo com o Dieese, a trajetória de recuos significativos nos valores dos peixes comercializados em Belém permite ao alimento participar ainda mais da rotina dos lares paraenses.

No entanto, a aproximação dos últimos meses do ano pode ser decisiva para uma mudança nesse padrão. É que o período de defesa e as particularidades dos rios amazônicos influenciam a dinâmica. “Entretanto estamos nos aproximando do final do ano e com ele também, um novo ciclo de aumentos de preços que se inicia por vezes, pelo defeso de várias espécies, mudanças de maré e agora também os chamados efeitos climáticos extremos”, aponta a pesquisa do Dieese.

Em seis meses, maioria dos preços teve recuo

As análises comparativas dos preços dos peixes comercializados em Belém, realizadas pelo Dieese entre janeiro e setembro de 2024, mostraram que o recuo foi registrado na maioria das espécies. O destaque vai para o Peixe Pedra, que teve, nesse período, 24,60% de queda. A Piramutaba também: em nove meses, as pesquisas mostram que os preços ficaram 23,98% abaixo, seguida pela Arraia (- 22,83%); Surubim (- 21,51%); Filhote (- 19,24%); e Gó (- 19,06%).

Comparativo dos preços médios do pescado comercializado nos mercados municipais de Belém

Peixe Pedra

Agosto

R$ 15,33

Setembro:

R$ 14,22

Variação mensal: - 7,24%

Piramutaba

Agosto:

R$ 10,75

Setembro:

R$ 10,65

Variação mensal: - 0,93%

Arraia

Agosto:

R$ 11,43

Setembro:

R$ 10,75

Variação mensal: - 5,95%

Surubim

Agosto:

R$ 19,00

Setembro:

R$ 19,23

Variação mensal: 1,21%

Filhote

Agosto:

R$ 29,09

Setembro:

R$ 28,54

Variação mensal: - 1,89%

Pescada Gó

Agosto:

R$ 11,78

Setembro:

R$ 11,59

Variação mensal: - 1,61%

Dourada

Agosto:

R$ 21,34

Setembro:

R$ 20,61

Variação mensal: - 3,42%