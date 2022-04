Veja como ser bolsista, pela UFPA, do programa internacional da Cargill Global Scholars

O Programa Cargill Global Scholars, que oferece apoio financeiro e oportunidades de desenvolvimento de liderança por meio de seminários, eventos de networking e mentoria, está com inscrições abertas. O objetivo é fomentar e construir uma rede de futuros líderes para atuar nas próprias comunidades. As inscrições podem ser feitas até 26 de maio de 2022. As informações são da UFPA.

Além de uma bolsa anual no valor de 2.500 dólares, por até dois anos, para ajudar com quaisquer despesas relacionadas à vida acadêmica, cada estudante selecionado pelo Cargill Global Scholars também participará de um seminário nacional de liderança em São Paulo, financiado pela Cargill, durante o primeiro ano do programa.

Já no segundo ano, alunos dos países integrantes serão financiados para participar do Seminário Global de Liderança que contará com uma série de atividades de aprendizagem prática, acompanhada de oportunidades de networking. E, por fim, os participantes também contarão com mentores da Cargill para a identificação de objetivos acadêmicos e profissionais, e formas de alcançá-los.

Como se inscrever

Para participar, o estudante deve estar matriculado nos dois ou três primeiros anos do curso oferecido por uma das 14 universidades brasileiras participantes da seleção, entre elas, está a UFPA; demonstrar alto desempenho acadêmico (média mínima de 7 ou equivalente); e demonstrar potencial de liderança por meio de atividades extracurriculares, voluntariado, estágios, emprego remunerado etc.

O programa se destina, preferencialmente, a discentes de uma das seguintes áreas de conhecimento

engenharia de produção

engenharia industrial

engenharia mecânica

engenharia elétrica

engenharia agronômica

agronomia

tecnologia de alimentos

engenharia de alimentos e nutrição

gestão de riscos

Entretanto, embora haja áreas prioritárias, todos os campos de conhecimento podem se candidatar.

Mais informações a respeito do programa e das inscrições, no site da Cargill.