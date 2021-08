Veja como conferir seu saldo do FGTS, que começa a creditar lucros

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começou a creditar lucros referentes a 2020 para os trabalhadores que têm tinham carteira assinada. Serão R$ 8,12 bilhões distribuídos nas contas vinculadas do fundo. As informações foram divulgadas pela IstoÉ Dinheiro.

Os recursos serão creditados até o final de agosto em mais de 190 milhões de contas que tinham saldo positivo em 31 de dezembro do ano passado.

Para sacar o crédito do FGTS, o trabalhador terá que atender algum dos critérios previstos em lei, como aposentadoria e demissão sem justa causa.

Mesmo quem sacou o FGTS depois de 31 de dezembro de 2020 por algum desses dois motivos ainda poderá resgatar a parte creditada, pois se trata de distribuição de resultados do dinheiro creditado pelas empresas, não interferindo o saque.

Porém, quem retirou integralmente o dinheiro do fundo da conta vinculada antes do final de 2020, e não tinha mais saldo em 31 de dezembro, não participa da distribuição dos resultados.

Como consultar

O aplicativo do FGTS é o meio para o trabalhador consultar o saldo, por meio do app, que tem versões para os sistemas Android e iOS.

O site da Caixa também ter um caminho para acessar o FGTS

Ainda é possível checar o saldo via SMS. Para fazer adesão do recebimento clique aqui.