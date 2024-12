Veja 7 dicas para comer bem gastando pouco em Belém do Pará

Belém oferece várias opções para quem quer explorar a gastronomia local gastando pouco. Confira sete sugestões para aproveitar as comidas típicas de forma econômica.

1. Mercado Ver-o-Peso

O Mercado Ver-o-Peso é o maior símbolo da culinária paraense e uma parada obrigatória para quem quer comer bem sem gastar muito. Nas barracas e boxes espalhados pelo mercado, é possível encontrar pratos icônicos como tacacá, maniçoba e açaí com peixe. A dica é explorar as opções diretamente com os vendedores, perguntando os preços antes de consumir, para garantir economia e frescor.

2. Feiras de rua e mercados de bairro

Feiras como a Feira da 25, no bairro do Marco, e o Mercado de São Brás são ótimas alternativas para quem busca refeições caseiras e tradicionais a preços acessíveis. Pratos como caldeirada e vatapá são destaques nesses locais. Visitar pela manhã é a melhor opção, já que a variedade de produtos é maior nesse horário.

3. Barracas de tacacá e outras delícias de rua

Nada mais autêntico do que experimentar um tacacá servido em cuias. As barracas de rua oferecem porções generosas e saborosas por valores acessíveis. Lugares como a Praça da República e os arredores da Estação das Docas são conhecidos pela qualidade dessas opções, que fazem parte da rotina gastronômica local.

4. Restaurantes self-service e buffets econômicos

Os restaurantes self-service em Belém são uma ótima pedida para quem deseja provar pratos típicos como pato no tucupi, arroz paraense e farofa de camarão. Bairros como Nazaré possuem estabelecimentos que oferecem buffets econômicos, permitindo comer bem gastando pouco.

5. Açaí tradicional no café da manhã ou lanche

Ao contrário de outras regiões do Brasil, o açaí em Belém é consumido puro ou acompanhado de farinha e peixe. Feiras e barracas no Ver-o-Peso e em outros bairros oferecem açaí fresco e acessível, tornando-o uma excelente opção para começar o dia ou fazer um lanche regional.

6. Compre direto de produtores locais

Os mercados e feiras de Belém também são lugares ideais para comprar ingredientes tradicionais diretamente dos produtores, como farinha d’água, tucupi e jambu. Esses produtos podem ser usados para improvisar refeições simples ou levados como lembrança da culinária paraense, sempre com preços mais baixos.

7. Dicas gerais para economizar com alimentação

Para economizar ainda mais, evite restaurantes turísticos próximos a pontos famosos, como a Estação das Docas. Prefira locais frequentados por moradores, onde os preços são mais justos e as porções costumam ser generosas. Outra dica é compartilhar pratos, já que muitos deles servem mais de uma pessoa. Além disso, aproveite para experimentar os sucos naturais feitos com frutas regionais, como cupuaçu e muruci, encontrados em feiras e lanchonetes por valores acessíveis.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)