Sefa comunica desconto no IPVA para pagamento antecipado

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), os descontos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), irão valer para veículos com final de placa 72 a 92, que não possuam multas de trânsito. Até 15 de fevereiro os donos de automóveis podem adquirir os descontos antecipando o pagamento do IPVA. O valor do desconto varia de acordo com o tempo, sem multas.

VEJA MAIS:

A Sefa também esclarece que existem três possibilidades de pagamento do imposto que deve ser feito em um dos bancos autorizados ou casas lotéricas. O pagamento antecipado em uma única parcela possui desconto. Em contrapartida, pagamentos parcelados em até três vezes antes do vencimento não são agraciados com o desconto. Há também o pagamento integral na data do licenciamento anual no Departamento de Trânsito (Detran), entretanto, após esta data será acrescentado multas e juros.

Para os donos de veículos que estão a pelo menos dois anos sem infrações, o desconto chega a 15% do valor do imposto. Motoristas que não receberam multas no último ano recebem 10% e para as demais situações o benefício é de 5%. Para consultar o valor do imposto e emitir o Documento Estadual de Arrecadação (DAE), o proprietário do veículo deve acessar o site da secretaria da fazenda.

A alíquota do IPVA para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos não destinados à atividade comercial é de 2,5%. O percentual é de 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares. Embarcações e aeronaves têm até 30 de junho para recolher o IPVA e veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos.