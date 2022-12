'Varejão' de Natal e Ano Novo da feira da Ceasa com produtos mais baratos começa nesta quarta (21)

A partir desta quarta-feira (21), a população da Grande Belém poderá adquirir, uma variedade de produtos alimentícios durante a realização dos 'varejões' de Natal e Ano Novo do Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA). A ação também vai ocorrer nos dias 22, 23 e 24 e, na virada do dia 30 para o 31 de dezembro com mercadorias ofertadas com preço mais acessível. Os 'varejões' ocorrem no Complexo do Mercado e no espaço do Livre Produtor Rural (MPL1 e MPL2), de 20h às 9h da manhã.

Além dos alimentos específicos para época, são encontrados outros hortifrutigranjeiros para compor a mesa natalina. Entre os itens comercializados na Ceasa, 18% são do Pará, 81% de outros estados e 1% de outros países.

A Ceasa do Pará fica localizada na Estrada o Murutucum, km 04, s/n, no bairro do Curió Utinga.

Serviço:

Varejão de Fim de Ano da Ceasa

- Virada dos dias 22, 23 e 24 de dezembro, antes do Natal.

- Virada do dia 30 para o dia 31 de dezembro, antes do ano novo.

- Horário: das 20h às 9h da manhã.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).