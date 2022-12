Vale Gás chega a 49 mil famílias paraenses neste fim de ano

O governo do Estado informa que, neste fim de ano, durante a nova etapa da iniciativa, foram beneficiadas mais de 49 mil famílias com o programa Vale Gás, o que representa quase R$ 5 milhões investidos. Apesar do término do calendário vigente, conforme o decreto que regulamenta o programa, o benefício ficará disponível para saque por até 90 dias após a liberação da parcela. No total, cerca de 230 mil famílias já foram contempladas pelo Vale Gás desde o pagamento da 1ª parcela, em 2021.

“Recebi o auxílio em todas as etapas do Vale Gás. Na edição passada, o meu gás tinha acabado, então vim para receber o auxílio e por isso consegui comprar, graças a Deus. Faz a diferença nas nossas vidas ter esse apoio. O gás está tão caro e nem sempre a gente consegue tirar do salário para comprar, então é uma ajuda e tanto, ainda mais nesse final de ano, que o gás vai ser usado pra ceia de natal da minha família. Meu coração sai mais leve daqui”, conta a autônoma Tatiane Souza, uma das pessoas contempladas pela nova etapa do programa Vale Gás, do Governo do Pará, que já começou o calendário de pagamentos.

Dona de casa, Daura do Socorro, diz que o alto valor do gás de cozinha e dos insumos alimentares encareceu a renda mensal. Ela conta que o programa faz a diferença na vida de família paraenses. “As coisas estão muito caras, e esse auxílio pra conseguir comprar o gás veio em boa hora. É realmente uma ajuda muito grande, que faz a diferença no nosso orçamento. Iniciativas como essa nos ajudam a seguir”, ressalta ela.

Programa surgiu durante crise sanitária

Secretário de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Inocêncio Gasparim, explica que o programa surgiu como uma inciativa do Estado em meio à crise sanitária provocada pela covid-19, e se manteve como um benefício importante na garantia de alimentação da população mais vulnerável. “Em meio a um contexto difícil, onde muitas famílias ficaram sem uma renda principal, o programa atua com a transferência de renda e contribui nas despesas, visto a alto no valor do gás de cozinha e dos alimentos. Garantir esse apoio à população foi e continua sendo fundamental, um compromisso assumido pelo governo do estado no combate à pobreza e às desigualdades”, ressaltou.

De forma prática, a Seaster é responsável pela gerência e fiscalização do programa. A parcela do Vale Gás, no valor de R$ 100,00, é paga pelo Banco do Estado do Pará (Banpará) e garante a compra de botijões de 13 quilos para famílias paraenses. Para ser contemplada, a unidade familiar precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita declarada igual a zero.