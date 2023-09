Vale divulga balanço de investimentos no Pará no primeiro semestre

A Vale desembolsou R$ 15 bilhões no Pará no primeiro semestre de 2023, considerando investimentos e custeio. O montante inclui ações sociais e ambientais, tanto voluntárias quanto obrigatórias. As compras com fornecedores locais totalizaram R$ 5,7 bilhões no período, movimentando a economia no estado e nos municípios onde a empresa atua. Os números fazem parte do Balanço Vale+, publicação com informações sobre a atuação econômica, social e ambiental da empresa e disponível para acesso no site (www.vale.com/pa).

A empresa encerrou o primeiro semestre deste ano com uma força de trabalho de 59 mil pessoas, entre trabalhadores próprios e contratados, segundo o balanço. As operações da empresa geraram nesse período R$ 2,8 bilhões em tributos e Compensação Financeira pela Exploração Mineral para os governos municipais, estadual e federal, referentes a CFEM, TRFM, ICMS, ICMS Importação e ISS.

O documento aponta que os dispêndios ambientais e sociais da Vale somaram cerca de R$ 400 milhões. No estado, a empresa protege em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o total de 800 mil hectares de área, o que equivale a 7,5 vezes o tamanho da cidade de Belém (PA). No Mosaico, que envolve seis unidades de conservação ambientais, é mantida equipe de proteção, composta por guardas ambientais que monitoram o local 24 horas por dia, sete dias por semana.

Projeto vai ao encontro da meta nacional de alfabetizar as crianças até os oito anos

No período, também foram realizadas diversas iniciativas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da vida das pessoas, em frentes como cultura, saúde, educação, geração de trabalho e renda. Um dos exemplos é o projeto Trilhos da Alfabetização, resultado da parceria entre Fundação Vale, prefeituras de oito cidades do sudeste do Pará e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com investimentos da empresa Wheaton Precious Metals e do BNDES.

Por meio do projeto, 34 mil estudantes de mais de 200 escolas dos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Ourilândia do Norte, Canaã dos Carajás, Marabá, Parauapebas e Tucumã estão sendo beneficiados. A ação vai ao encontro da meta nacional de alfabetizar as crianças até os oito anos de idade, uma das prioridades do Ministério da Educação.

