Vale amplia frota ferroviária com 50 locomotivas da Wabtec para modernização e descarbonização

A Vale firmou um acordo com a Wabtec Corporation (NYSE:WAB) para adquirir 50 locomotivas da série Evolution, que serão destinadas à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e à Estrada de Ferro Carajás (EFC). Essa iniciativa representa um avanço significativo no plano de modernização da frota da empresa e reforça seu compromisso com a descarbonização, visando maior eficiência operacional e redução de emissões. A produção das locomotivas ocorrerá na fábrica da Wabtec, localizada em Contagem (MG), e as entregas terão início em 2026.

Segundo Carlos Medeiros, vice-presidente de Operações da Vale, a escolha dessas locomotivas se deve ao seu desempenho já consolidado no mercado, alinhando-se aos pilares de sustentabilidade, eficiência e segurança da companhia. Ele destaca que a renovação da frota da EFVM e da EFC é parte de um esforço para impulsionar a descarbonização no setor ferroviário.

O projeto prevê a incorporação de 36 locomotivas EVOBBW na EFVM e 14 unidades do modelo ES58Aci na EFC. Essas máquinas estão entre as mais modernas do mercado e contam com a possibilidade de operar com uma maior proporção de biodiesel, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Além disso, a Vale e a Wabtec pretendem realizar testes para ampliar ainda mais o uso desse biocombustível no futuro.

Tecnologia reduz emissão de carbono

Danilo Miyasato, presidente e líder Regional da Wabtec Latam, ressaltou a importância da parceria para a inovação no setor ferroviário, destacando o compromisso da empresa com tecnologias que reduzem as emissões de CO2 e aprimoram a eficiência operacional. Ele enfatizou que a Wabtec investe continuamente em motores movidos a combustíveis alternativos, visando a um futuro com emissões zero no transporte ferroviário.

As locomotivas da série Evolution contam com tecnologia de ponta em motores a diesel, oferecendo maior eficiência operacional por meio da economia de combustível e de intervalos mais longos entre manutenções, o que reduz os custos. Além disso, seus motores de tração AC aumentam em mais de 50% a capacidade de tração. Esse modelo, que já opera na Estrada de Ferro Carajás, passará a integrar também a frota da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Outro benefício das locomotivas da série Evolution é sua contribuição para a descarbonização da EFVM. Comparadas ao modelo FDL, elas oferecem uma redução de até 6% no consumo de combustível e nas emissões de CO2, além de estarem preparadas para a transição futura para combustíveis alternativos. O design das cabines também foi pensado para proporcionar maior ergonomia e conforto, além de facilitar o acesso aos sistemas internos para manutenção.