Usina de Onça Puma volta a operar após fornecimento de energia ser normalizado, diz Vale

Em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta quarta-feira (16.10), a companhia Vale informou que o fornecimento de energia para a usina de Onça Puma foi restabelecido na noite de terça-feira (15/10), conforme esperado. No dia 5 de outubro, um forte vendaval provocou danos na rede de transmissão de energia da companhia elétrica local, o que forçou a interrupção temporária da operação da usina de níquel, localizada em Ourilândia do Norte, no Pará.

Segundo a companhia, com o restabelecimento da energia, as operações foram iniciadas e a expectativa é de que as atividades sejam normalizadas nos próximos dias.

Não houve registro de incidentes relativos à segurança dos empregados, das comunidades vizinhas ou dos ativos da Vale no local, durante o vendaval de 5 de outubro, segundo nota divulgada pela empresa, na ocasião.