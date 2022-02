Usina da Paz oferece consulta e cadastro para vagas de emprego em Belém e Ananindeua

Presente em dois municípios do Pará, Belém, no bairro da Cabanagem, e em Ananindeua, no bairro do Icuí-Guajará, a Usina da Paz oferta mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos públicos e entidades parceiras do Estado, São complexos comunitários integrados ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz) que buscam a redução da violência através da transformação social, por meio de ações integradas de secretarias estaduais e órgãos parceiros.

Entre os participantes está a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que oferece serviços de consulta e cadastro para vagas de emprego, emissão de seguro desemprego e emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine). As equipes da Seaster também realizam emissão de Certidão de Nascimento (1ª e 2ª) e Óbito (2ª via).

Os complexos funcionam de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 22h, aos sábados e domingos, das 8h às 18h. "A moça que me atendeu me passou bastante segurança. Durante o cadastramento apareceram várias áreas em que eu me enquadro, e por isso ter esse espaço é tão importante. Aqui era uma zona muito carente de serviços, agora com a usina há uma abrangência desses atendimentos e com certeza isso vai trazer desenvolvimento para a nossa região", declarou Alessandra Moura, do Bairro do Coqueiro, que está há seis anos fora do mercado de trabalho formal e ganhou mais confiança em conseguir uma vaga de emprego depois de ser atendida no UsiPaz.

De outubro de 2021 a janeiro de 2022, já foram contabilizados mais de 500 atendimentos pela Seaster e pelo menos 200 correspondem ao trabalho de intermediação de mão de obra.

Sauba como fazer o cadastro

Os atendimentos para cadastro de emprego são disponibilizados de segunda a quarta-feira na UsiPaz de Ananindeua e quinta e sexta-feira na da Cabanagem, ambos de 8h às 14h. O beneficiário precisa estar munido de carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e cursos.

Nas Usinas da Paz também são ofertadas atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Há ainda espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

Em Belém, outras 4 unidades estão em construção, nos bairros do Benguí, Guamá, Terra Firme e Jurunas. Além da capital, Marituba, Canaã dos Carajás, Parauapebas também vão receber unidades.