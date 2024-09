Uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões para resgatar; Veja se você também tem valores a receber

O Banco Central do Brasil divulgou que uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões "esquecidos" no Sistema de Valores a Receber (SVR), ferramenta que permite a consulta de valores deixados em contas bancárias e outras instituições financeiras. Entre as empresas, o maior montante a ser resgatado chega a R$ 30,4 milhões. No total, R$ 8,56 bilhões permanecem disponíveis para retirada.

Valores já resgatados

Desde o lançamento do SVR, diversos saques milionários têm sido realizados. O maior resgate de “dinheiro esquecido” por uma pessoa física foi de R$ 2,8 milhões, em julho de 2023. Veja os maiores saques:

- R$ 2,8 milhões retirados por uma pessoa física em julho de 2023.

- R$ 1,6 milhão resgatados em março de 2022.

- R$ 791 mil recuperados em março de 2023.

Entre pessoas jurídicas, os três maiores valores já retirados são:

- R$ 3,3 milhões em março de 2023.

- R$ 1,9 milhão em junho de 2023.

- R$ 610 mil em setembro de 2024.

Quem tem dinheiro para receber?

O Banco Central revelou que 931.874 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 aguardando resgate. Além disso, 5,1 milhões de pessoas possuem entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos em bancos ou instituições financeiras.

A maior parte dos beneficiários, no entanto, é de quem tem até R$ 10 para receber, totalizando 32,9 milhões de pessoas. Estes números, atualizados até julho, consideram o total de contas, já que uma mesma pessoa pode ter múltiplas contas com valores esquecidos.

Veja como consultar

Para verificar se há valores a receber, o interessado deve acessar o site do Banco Central e consultar o Sistema de Valores a Receber. A consulta pode ser feita para pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas. Para acessar, clique aqui.