UFPA promove primeiro seminário sobre agriculturas amazônicas

Cultura, arte, meio ambiente, debates científicos e valorização do conhecimento tradicional. O I Seminário Internacional Agriculturas Amazônicas (I SIAAM), promovido pela Universidade Federal do Pará (UFPA), começa nesta segunda-feira (16) e será realizado de forma presencial e online, com a oferta de mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos, oficinas, palestras, feiras e cine debates, com o objetivo de valorizar e promover a agricultura familiar local.

Comunidades ribeirinhas e quilombolas que desenvolvem trabalhos com docentes e discentes da UFPA também estarão no evento expondo produtos e participando das programações.

Além da mesa de abertura, que ocorrerá nesta segunda-feira, um dos destaques é o Cine Debate. O momento terá a participação do professor Bruno Malheiro (UNIFESSPA), um dos roteiristas do documentário "Pisar suavemente na terra", filmado no Peru, na Colômbia e no Brasil. A obra mostra a resposta para um futuro possível, longe da destruição e baseada na ancestralidade dos povos originários e está disponível no Globoplay.

No evento, serão divulgadas as pesquisas produzidas pelo Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares (INEAF) e pelo Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas da Universidade Federal do Pará (PPGAA-UFPA).

O seminário contará com a participação de representantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), do Ministério Público do Pará (MPPA), da Universidade de Lisboa, de movimentos sociais do campo, entre outros, e será uma importante ferramenta para o intercâmbio de conhecimentos.

Haverá também apresentações musicais e culturais de artistas de comunidades tradicionais e quilombolas, indígenas Warao, roda de capoeira, feira de venda de produtos orgânicos e artesanatos da Praça da República, com expositores de Belém e de comunidades tradicionais.

A inscrição é totalmente gratuita e ainda está aberta para a comunidade interna e externa da UFPA no site do evento: https://www.even3.com.br/i-seminario-internacional-agriculturasamazonicas-siaam-433484/

A programação completa do I SIAAM - I Seminário Internacional Agriculturas Amazônicas, incluindo a agenda de apresentação de trabalhos acadêmicos, estará disponível no perfil do evento no instagram, o @siaam_ufpa e na página do evento em: https://www.even3.com.br/iseminario-internacional-agriculturas-amazonicas-siaam-433484/.

Serviço

I Seminário Internacional Agriculturas Amazônicas (I SIAAM)

Data: 16 a 19 de setembro de 2024

Hora: 08h às 20h

Local: Campus Básico – Instituto de Agriculturas Familiares e INEAF - Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, Universidade Federal do Pará, UFPA. R. Igarapé Tucunduba - Universitário, Belém - PA, 66075-110