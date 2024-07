TRT-8 receberá 24 novos magistrados para ampliar quadro funcional da região

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) vai empossar 24 novos juízes e juízas substitutos na próxima sexta-feira, dia 26 de julho. A cerimônia administrativa será realizada às 10h no auditório do prédio-sede, em Belém, com transmissão ao vivo pelo canal do TRT-8 no YouTube e no Instagram. No mesmo dia, tribunais do Trabalho de diversas regiões do país também realizarão a posse de seus novos magistrados.

A diretora-geral do TRT-8, Regina Uchôa, salienta que a chegada dos novos magistrados é essencial para completar o quadro funcional da 8ª Região em 85%. “Nós não só estamos recebendo 19 novos magistrados, que vão substituir 19 que estão indo embora, como vamos receber mais 5, algo que há anos a gente pleiteava, pelo déficit de juízes substitutos na 8ª Região”, explica. Os magistrados substitutos são fundamentais para manter o fluxo de prestação de serviços nos estados do Pará e Amapá quando o/a juiz(a) titular está de férias, em licença-saúde ou diante de uma demanda processual elevada.

Equidade e diversidade

O TRT-8 empossará nove juízas (Isabel Alves de Souza, Jéssica Serejo Luglio de Oliveira, Fabiane Andrea Wallauer Guerra, Pricila Apicelo Lima, Carolina Sousa Lopes Torres, Rafaella Bruna Reis Silva, Tatiane Pucharelli Rigolim e Izabela Boyher Nunes) e 15 juízes substitutos (Igor Oliveira Costa, Diego Freitas de Lima, Rafael Leme Macedo, Bruno Ítalo Sousa Pinto, Igor Asfor Sarmento, Rodrigo Nohlack Corrêa Cesar, Eddington Rocha Alves dos Santos Ferreira, José Eduardo de Andrade Filho, Daniel Menegassi Reichel, Luiz Carlos de Araujo Santos Junior, Cristiano Távora Martins Lopes, Paulo Sérgio da Silva e João Emilio Duarte Oliveira).

Outros três servidores que já faziam parte do TRT-8 em outros cargos retornarão como juízes aprovados no concurso: Karla Rafaelli Ribeiro Valente, Demétrio Freitas Rosas e Andre Medeiros Galvão.

Karla Valente, servidora do TRT-8 desde 2014, expressa orgulho em se tornar juíza em sua terra natal, Alenquer, no Pará.

“Sempre estudei para a magistratura trabalhista, porém, pelas contingências da vida, parei para aproveitar a maternidade. Sempre me senti vocacionada para exercer a magistratura e é com orgulho que me torno juíza na minha terra ao ser empossada no TRT-8. Acredito que ser aprovada agora, após 10 anos como oficial de justiça, me trouxe maturidade, não apenas jurídica, mas como ser humano, me permitiu conhecer de perto a realidade paraense”, afirma.

Antes de atuarem plenamente, os novos juízes passarão pelos módulos regional e nacional do Curso de Formação Inicial. Em Belém, o curso inicia no próximo dia 29 e terá 280 horas/aula, sendo 140 horas de formação concentrada e 140 horas de protocolo de ingresso na jurisdição. Durante os dois anos seguintes, eles permanecerão em formação difusa na Escola Judicial do TRT-8 (Ejud-8), com a obrigatoriedade de realizar 40 horas/aula a cada semestre.