Troca dos presentes de Natal deve movimentar lojas de Belém nos próximos dias

Nos dias seguintes ao Natal, é comum que as lojas registrem um movimento mais acentuado de consumidores que desejam fazer a troca de presentes. Nesta semana que antecede as celebrações de Ano Novo, alguns consumidores também aproveitam para comprar algo a mais. Em um dos principais shoppings de Belém, a movimentação na tarde de ontem foi moderada, mas, conforme os vendedores, deve se intensificar nos próximos dias.

Segundo o vendedor de uma loja de calçados, Gabriel Jenkis, nos dias posteriores ao Natal, a maioria das pessoas que vão trocar algum produto, geralmente, recebem de presente algo que não cabe ou que não gostou, especialmente nos casos de artigos infantis.

“Após o Natal, o fluxo também aumenta por conta das pessoas que querem trocar porque foi algum presente ou porque querem um modelo para usar no final de ano. A gente aproveita essa oportunidade para complementar e fazer uma nova venda. Tem gente que vem aqui trocar um produto, e acaba levando outro, ou então passa um pouco do valor que era o produto original. A ideia é sempre se tornar uma nova oportunidade de venda”, conta Gabriel.

Na avaliação do vendedor, o fluxo de clientes na loja deve se intensificar no fim de semana. “Quanto mais se aproxima do Ano Novo, principalmente agora no final de semana, e como o final de ano vai ser no meio da semana, eu acho que o fluxo vai ser bem intenso nos próximos dias”, aponta.

A agente de saúde Juliane Pinheiro, afirma que aproveitou logo o dia seguinte ao Natal para trocar dois pares de sapatos que a filha, Lívia, de dois anos, ganhou de presente. De acordo com Juliane, o problema foi a numeração errada recebida. “A gente veio trocar duas sandálias porque ela tem um pé um pouco grande para a idade dela”.

Juliane contou que o objetivo era encontrar outros itens na mesma faixa de preço do presente, mas, se não for possível, vai pagar a diferença. “Se passar [o valor], eu posso pagar, mas o ideal é que seja o mesmo valor e até o mesmo modelo que a pessoa deu”, conclui.

Outra vendedora, Ana Rodrigues, destaca que muitos consumidores ainda estão se recuperando das celebrações e deixam para fazer as trocas dias depois. “Ainda é o primeiro dia após o Natal, muita gente está cansada, então devem procurar para fazer as trocas dos produtos só nos próximos dias”, ressaltou.