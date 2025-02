TRE-PA abre vagas para estágio em Publicidade e Propaganda

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) está recrutando estudantes de graduação para o programa de Estágio Remunerado 2025. O órgão tem vaga aberta para alunos do curso de Publicidade e Propaganda e oferece bolsa auxílio de R$ 1,1 mil mais auxílio-transporte.

O selecionado atuará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. A inscrição deve ser feita pelo Sistema de Gestão de Estagiários (SIGEST) do Tribunal. O candidato deverá criar um nome de usuário e senha.

O TRE-PA definiu, também, que os estudantes devem estar cursando a partir do 3º semestre para concorrer a vaga.

O TRE atua no cumprimento das decisões e instruções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); responde sobre matéria eleitoral; apura os resultados finais das eleições para governador, vice-governador e membros do Congresso Nacional; e expede os diplomas dos eleitos.

Ele é responsável também por solicitar ao TSE a requisição da Força Federal nas eleições; e, em nível estadual, pelo cadastro dos eleitores, pela apuração dos resultados e pela distribuição de urnas e mesários.