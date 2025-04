Tradição, sabor e alta nos preços da farinha desafiam consumidores em Belém

A farinha, que teve alta de 0,46% no primeiro trimestre deste ano, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), pode ser encontra na Feira da 25, em Belém, por até R$ 15. Por esse preço, os consumidores levam as mais caras, que são a farinha de macaxeira e a de mandioca lavada de Bragança. Já a farinha d’água de Irituia pode ser encontrada a R$ 8.

Essa variação não é apenas fruto de diferenças regionais ou de tipo, mas também do momento de mercado, como explica Antônio Olivar Queiroz, vendedor há mais de 30 anos. “Estamos no fim da entressafra. A chuva começa a ajudar na produção, e os preços devem cair nas próximas semanas. Mas, nos últimos meses, a farinha encareceu bastante”, afirma.

Segundo pesquisa do Dieese/PA, o preço da farinha de mandioca comercializada em Belém ficou cerca de 0,37% mais cara no mês de março. Em fevereiro deste ano, o quilo do produto era R$ 10,83. No mês seguinte, passou a custar R$ 10,87. Em dezembro de 2024, o mesmo produto custava R$ 10,82.

(Foto: Ivan Duarte)

A farinha como patrimônio e desafio econômico

Entre os vendedores da Feira da 25 há consenso: a farinha de Bragança ainda é a mais valorizada. Seja pela tradição ou pela qualidade da torração, ela carrega prestígio e preço elevado.

“A farinha de Bragança é lavada três vezes, fica de molho mais tempo e tem uma torração diferenciada. Isso dá a ela uma textura mais granulada e um sabor mais marcante”, explica Milli Rayssa, vendedora na feira.

Essa característica artesanal reforça o valor simbólico e econômico do produto, como aponta Everson Costa, técnico do Dieese/PA: “Mais de 90% da produção nacional de farinha vem do Pará, e boa parte dela ainda é feita de forma artesanal, em processos familiares. Isso exige tempo, mão de obra e cuidado”.

Antônio Queiroz. (Foto: Ivan Duarte)

Alta de preços e queda nas vendas

O aumento dos custos é confirmado por dados do Dieese/PA: entre fevereiro e março de 2025, o quilo da farinha passou de R$ 10,83 para R$ 10,87. No acumulado do primeiro trimestre, a alta foi de 0,46%.

No dia a dia das feiras, o impacto é maior. Segundo os feirantes, o aumento real no ponto de venda chega a 40% desde janeiro. Milli Rayssa, por exemplo, relata queda de 20% nas vendas: “Antes, com o mesmo valor, eu comprava dez sacas. Agora só dá para comprar seis. E o consumidor sente: quem levava farinha de R$ 15, agora opta pela de R$ 10 ou R$ 8”.

Milli Rayssa. (Foto: Ivan Duarte)

Consumo com moderação e foco no sabor

Do outro lado do balcão, o consumidor também muda seus hábitos. Claudio Cardoso, autônomo, diz que prefere comprar na feira, onde os preços são mais acessíveis:

“No supermercado, a mesma farinha que custa R$ 10 aqui, sai por R$ 30. Mas está mais difícil encontrar uma farinha de qualidade por um preço bom”.

Claudio Cardoso. (Foto: Ivan Duarte)

A escolha é feita com base no sabor, na torração e na textura — características que, para muitos, só são encontradas nos produtos de Bragança.

Já Francinalda Gomes, lavradora, confirma que o preço afeta o consumo no dia a dia: “A gente sempre nota o aumento. Uma hora está barato, outra está caro. Quando sobe, eu como menos.”

Francinalda Gomes. (Foto: Ivan Duarte)

Variedade e complexidade na produção

A complexidade da produção da farinha de mandioca influencia diretamente no seu preço. Farinhas lavadas, como as de Bragança, passam por diversos processos — lavagem tripla, torração cuidadosa, retirada do tucupi — que encarecem o produto, mas elevam sua qualidade.

Ruy Eloy Neves, outro vendedor na Feira da 25, chama atenção para o impacto do clima: “Com muita chuva, a mandioca encharca e a produção diminui. De seis sacas que a gente fazia, agora saem três. Isso encarece tudo.”

Ruy Eloy. (Foto: Ivan Duarte)

Levantamento de preços de diferentes tipos de farinha

Farinha de macaxeira: R$ 15 (litro)



Farinha d’água lavada de Bragança: R$ 14 (litro)



Farinha d’água lavada biscoito: R$ 14 (litro)



Farinha d’água de Bragança biscoito: R$ 10 (litro)



Farinha d’água especial de Bragança: R$ 10 (litro)



Farinha d’água de Irituia: R$ 8 (litro)



Farinha d’água de Bragança macaxeira biscoito: R$ 15 (litro)



Farinha d’água de Bragança torrada biscoito: R$ 10 (litro)



Farinha d’água de Bragança lavada: R$ 15 (litro)