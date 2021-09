Trabalhadores do setor portuário realizam manifestação na frente da CDP, em Belém

Uma manifestação está sendo realizada, na manhã desta sexta-feira (24), na frente da Companhia Docas do Pará (CDP), no início da avenida Presidente Vargas. O ato é liderado pelo Sindicato dos Guarda Portuários do Pará (Sindiguapor) e Sindicato dos Portuários do Pará (Sindiporto).

Segundo Cleber Rezende, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB/PA), entidade que também apoia o movimento, entre os motivos da manifestação está a proposta da CDP de cortar salário e aumentar a carga horária de trabalho.

O Grupo Liberal tenta contato com a CDP sobre o assunto. Essa matéria está sendo atualizada e a qualquer momento terá mais informações sobre o assunto.